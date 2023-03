Una tarde con el Club de Lectura 'Locura de Libros': Hoy responde Cruz Sánchez de Lara

Pepa Muñoz, fundadora del Club de Lectura ‘Locura de Libros’ realiza más de 50 encuentros literarios al año. Un autor, una novela y muchas preguntas de 20 mujeres y algunos hombres en torno a un libro. Hoy le toca el turno a Maldito Hamor (Espasa, 2023), la segunda novela de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de magasIN.

Mientras van llegando los lectores al encuentro, le preguntamos a Pepa por sus comienzos, y cómo consigue organizar con tanta rapidez a tantas personas en torno a un autor.

“A Carmen Posadas siempre le digo que la culpa de que esté al frente de este club de lectura es suya, porque fue ella quién me invitó al club de lecturas que tenía en Casa del Libro de Gran Vía y me gustó mucho la experiencia”, asegura Muñoz.

Y continúa: “Dió la casualidad de que hace nueve años entré a trabajar en una librería que duró poco tiempo abierta. Pero allí, ya se me ocurrió decirle a mi jefe: ¿qué te parece si organizamos un club de lectura? Le pareció bien y una vez a la semana, lo organizaba.

Cruz junto a Rosa, editora de Espasa en la reunión del Club de lectura. Esteban Palazuelos

El primer día vinieron dos personas, el segundo vinieron tres... La librería al poco tiempo cerró, pero continué haciendo la reuniones en torno a los libros. El primero que hice fue con Jorge Díaz, en el Café Comercial, pero no me gustó mucho el sitio”.

“Probamos después en el Café de Oriente y ahí nos reuníamos todos los viernes. La mayoría de las veces, sin autores. Hacíamos amistad más que otra cosa. Más tarde, empezamos a tener a autores. Marta Robles fue una de las primeras en venir. Pepa Roma y Antonio Cabanas, le siguieron. Un día fuimos con Carme Chaparro a visitar los escenarios donde ocurría su primera novela y allí Espasa me propuso organizarlo con ellos”, concluye.

¿Cómo os habéis conocido?

Somos aproximadamente 22 personas, que nos hemos conocido a través de las redes sociales. A través de Facebook la mayoría, luego otras a través de Instagram. Hay mucha gente que me escribe pidiendo participar en el Club. Yo no miro que se tenga muchos seguidores, no miro la cantidad, pero si la calidad. Creo que los grupos de apoyo en Instagram están perjudicando a quienes lo estamos haciendo bien, sin trampas.

Se trata de grupos de apoyo que entre ellos se comentan, se ponen likes y se siguen, pero sin interés literario. Por eso, sólo me fijo en la calidad de las reseñas de libros de quienes quieren pertenecer al club.

Llevo 12 años trabajando en redes. Dispongo de 12 perfiles, más de 20 páginas y más de 70 grupos. Comparto cada reseña en todas estas plataformas, es decir, que cualquiera no puede entrar en el Club. Tiene que tener un perfil literario, no me sirve un perfil que sólo tenga flores.

Habéis tenido el apoyo de diferentes editoriales, entre ellas Espasa.

Espasa es la Editorial, siempre le doy prioridad porque fueron los primeros en confiar en mí. Creo que hay que leer de todo. Desde novela negra hasta libros de autoayuda. Los autores salen muy contentos. Somos un club de lectura muy de andar por casa. Hablamos con el autor y parece que le conocemos de toda la vida.

¿Qué profesiones tienen quienes forman parte de este club de lectura?

Yo, por ejemplo, no tengo ninguna profesión. He estado criando a mis hijos y siempre me han gustado mucho los libros. Aunque si que es verdad, que estudié en el Liceo Español de París, donde pasé muchos años.

Tenemos abogadas, periodistas, banqueras, expertas en logística... Nos une el amor por la lectura. Durante la pandemia hemos estado muy solos. Pero esto nos ha servido para comunicarnos entre nosotros a través de Zoom. Y seguimos trabajando con esta plataforma porque hemos visto que había autores que les costaba desplazarse hasta Madrid. Hemos hecho hasta con autores en Argentina, Portugal,...

Cruz Sánchez de Lara junto a Lucía y Pepa. Esteban Palazuelos

¿Qué autor te ha impactado más?

Mi autora fetiche, porque ella dice que yo la he traído suerte y ella a mi también, es Inés Plana. No te puedo decir uno sólo porque de Espasa la mayoría ya son amigos.

Cruz Sánchez de Lara para nosotros es una amiga también, porque es una persona muy agradecida y muy cercana. Fuimos a verla a la Feria del Libro de Madrid, y estaba en una caseta firmando. Ella en un lado y Pedro J. Ramírez en el lado opuesto. Recuerdo que ella le decía desde el otro lado: ¡Mira Pedro éste es mi Club de lectura! Lo decía realmente entusiasmada. Lo bueno de estos encuentros es que no solamente conoces al escritor, sino también a la persona.

En ese momento, entra en la sala la autora, Cruz Sánchez de Lara y comienza el debate sobre su última novela Maldito Hamor.

"El libro se vive de otra forma si se comparte", asegura la autora mientras toma asiento en la mesa.

A pesar de que Pepa afirma que siempre pone orden "para que esto no parezca un gallinero", dice, alguien desde el fondo lanza la primera cuestión: "¿Llegaste a pensar en dejarlo sin terminar Cruz?".

"Lo digo muchas veces, si no llega a ser por mi marido y por Rosa, mi editora, lo dejo en el capítulo 13. Para mí ha sido un auténtico esfuerzo. Me arranqué sola y cometí un error gravísimo. Los personajes comenzaron a tener su propio carácter, desarrollando los patrones de conducta que se espera de ellos... Rosa ha tenido que hacer terapia conmigo", asegura.

"Es una historia de mujeres, aunque el matrato está de fondo", apostilla la editora y añade, "la protagonista Clea es una mujer con muchas caras, es un personaje poliédrico y contradictorio como la mayoría de las personas, fuerte y frágil a la vez", concluye.

La autora pregunta a la mesa: "¿Quién no ha vivido o sabe de alguien que haya vivido una relación como la de la protagonista?" 6 o 7 manos levantadas. "A todo el mundo le toca de cerca", afirma.

"Es un amor que te engancha como la peor de las drogas", dice Cruz y continúa, "yo misma fui víctima hace muchos años y además, he sido abogada durante muchos otros y he ayudado a salir de esto a muchas víctimas, por eso se algo de violencia y estaba preocupada porque tenía la impresión de que estaba traicionando a quienes había escuchado y ayudado".

Detalle de la novela Maldito Hamor sobre la mesa Esteban Palazuelos

Pedro uno de los lectores asegura que "es una novela en la que vas construyendo el puzzle".

"¿Os ha gustado?" pregunta Cruz a la mesa.

"Yo entré en la historia desde la segunda página", afirma Óscar, "cada vez me iba incomodando más y eso me gusta. Es una novela difícil de olvidar".

"A mí me gustan los libros intimistas, por eso cuando alguien se desnuda como ocurre en el libro, de esa forma tan abierta como no voy a entender a la protagonista. Creo que todo el mundo ha pasado de alguna forma por ahí. Pero reconozco que la anterior novela, Cazar leones en Escocia, me pareció más glamurosa. Esta me parece más dura", afirma Ana.

La lectora más joven de la mesa, Lucía, apostilla que "no entiendo a Clea, una arquitecta con una vida cómoda, muy empoderada, cómo puede pasar por esa situación, es desgarrador. Tu Cruz, que has hecho todo el proceso creativo, no sé cómo lo has logrado superar".

Mª Jesús que ha llegado desde Barcelona añade que "te atrapa como explicas la mente de Clea, pero sobre todo, me ha gustado la relación de amistad y que has acabado con el handicap de la edad".

"Es que si miramos el carné de identidad apaga y vámonos. Existen muchas mujeres como Amalia, y creo que es importante que alguien te diga la verdad: ¡Sal de ahí! y qué necesitas. Esas mujeres son las que ayudan a cambiar el mundo. De la violencia y de las cosas graves de la vida, no se sale sola", asegura la autora.

"¿Tiene mucho de tí esta novela Cruz?" pregunta el lector. "De mí sólo no, de lo que he vivido. Yo he contado muchos secretos en este libro. Secretos inconfesables que sólo contarías a tu abogado o a tu psicólogo", responde Cruz.

"Me gusta mucho como has utilizado la 'h'", asegura Natalia. "Busqué hamor con h y me pareció buenísimo que sea asno en hebreo", confirma la autora.

Mª Jesús Vela, que también es escritora, añadió que "hay una lectura por cada lector. Cada uno tiene su punto de vista. Creo que es un libro que hay que leer. Yo siempre tengo la duda de que si veo una situación parecida a la que se muestra en la novela, si podré ayudar. Leer este libro a mi me hacía falta".

Oscar añade que "la estructura de la novela es magistral. Yo no suelo leer la contraportada pero cuando vi thriller psicológico, un misterio cotidiano pensé. Cuando uno cree que tiene la posición tomada, ocurre algo... y lo leí de un tirón".

Ana, abogado de profesión añadió que "me he visto reflejada en alguna de las actitudes de Clea, en esa dependencia tóxica y en ese querer mal. El libro me ha levantado ampollas".

Finalmente Amparo añadía que "es un libro incómodo que me ha enganchado porque quería saber hasta donde llegaba esa locura" concluye.

Tras el encuentro, los lectores del club se arremolinan alrededor de la autora. Toca firmar y dedicar los libros, mientras la noche ya se ha echado encima.

