La campaña de Igualdad por la diversidad corporal obtiene gran repercusión internacional

El Ministerio de Igualdad lanzaba ayer una campaña con el lema 'El verano también es nuestro' reivindicando la diversidad de los cuerpos sin complejos. A pesar de las críticas que le llovieron en las redes sociales, han sido muchos los medios internacionales que recogían la iniciativa.

The Guardian califica la idea de "creativa" y "vistosa", y mencionaba la oposición del líder Cayo Lara, excoordinador general de Izquierda Unida que, en su cuenta de Twitter, la acusaba de "crear un problema donde no existe".

‘All bodies are beach bodies’: Spain’s equality ministry launches summer campaign https://t.co/cOl3DyE5No — The Guardian (@guardian) July 28, 2022

Bloomberg destaca que la campaña critica los anuncios que hablan de "cuerpo de playa listo" y que "tienden a presentar modelos con poca ropa y alientan a las mujeres a luchar por un cuerpo impecable en bikini".

Y es que en Inglaterra la campaña ha tenido especial repercusión. Así, la versión británica del Huffington Post comenta que la reacción a "la campaña ha sido abrumadoramente positiva" pero se pregunta "si también habrá imágenes que promuevan la inclusión corporal para los hombres".

En el mismo sentido se pronunciaba la BBC hacía alusión también a las críticas recibidas en las redes sociales comentando que "no todos quedaron impresionados con la campaña. Algunos se preguntaron si debería ampliarse para incluir a hombres sin los llamados cuerpos estándar".

The Independent también recoge la noticia, aunque de forma más escueta.

News NCR recoge mensajes de las redes sociales críticos con el tuit de Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, "por gastar dinero en la campaña de marketing y otros que bromean sobre la imagen, que parece 'hecha en una clase de jardín de infancia'".

Morillas se lamentaba de que "se proyectan expectativas corporales en las mujeres que no solo influyen en nuestra autoestima, sino que niegan derechos y condicionan la manera de estar y disfrutar el espacio público".

Los ecos de la campaña han llegado hasta países tan lejanos como Nueva Zelanda. El New Zealand Herald titula Every woman's body is a Beach Body says Spain in body positive campaign (en español, Todos los cuerpos de mujer son cuerpos de playa, dice España en una campaña body positive).

El medio neozelandés asegura que "el instituto encargó los carteles en un intento de abordar la ansiedad que sienten muchas mujeres sobre sus propios cuerpos y visitar las playas de España durante el verano".

Liderada por el Instituto de las Mujeres, la campaña invitaba a todas las mujeres a disfrutar del verano "como, donde y con quien tú quieras", sin preocuparse por lo que puedan opinar los demás. “Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos”, señalaba en su cuenta de Twitter el Ministerio de Igualdad.

La iniciativa se mostraba a favor de "un verano para toda, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos" y muestra una imagen de cinco mujeres en la playa, de distintas edades, razas y tallas e incluso una de ellas en topless con una mastectomía.

