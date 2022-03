La brecha de género sigue afectando al sector de la abogacía en España

Los espejismos, las falsas apariencias, las fake news y los bulos llevan aturdiendo nuestro mundo desde hace unos cuantos años. Entre los múltiples efectos perniciosos que estas mentiras pueden tener, llevar a la opinión equivocada a una serie de personas acerca de un tema tan importante como los derechos de la mujer es uno de los más actuales. Esto es lo que pasa en el mundo de la abogacía desde hace muchos años.

Para derribar esta creencias erróneas, la fundación Woman Forward ha celebrado este jueves 10 de marzo un congreso bajo el lema 'La igualdad en la abogacía en España. Herramientas para avanzar' en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Personalidades de especial relevancia han intervenido como la ministra de justicia, Pilar Llop, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio y el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig.

El evento ha estado estructurado en varias mesas redondas en las que la importancia de la gestión del talento en los despachos de abogados, el marco para avanzar hacia una igualdad real y efectiva, y el papel de los medios de comunicación en el impulso de la igualdad en la abogacía han sido las cuestiones a debatir. Durante las 4 horas que ha durado el congreso, los ponentes han tratado de visibilizar las razones por las que este sector no puede presumir de ser un ejemplo de igualdad.

Con motivo de los resultados de la última investigación que ha llevado a cabo la fundación, 'La visión de los hombres sobre la igualdad en la empresa española', los expertos que han participado en este congreso tenían como objetivo sensibilizar al sector y presentar iniciativas que puedan servir para avanzar en una igualdad efectiva, ya que solo el 48% de las abogadas creen que se han producido progresos en los últimos años.

Los datos hablan

La abogacía es uno de los sectores profesionales con peores datos para las mujeres del oficio. Menos de un 14% de las mujeres ocupan puestos de alta dirección en las grandes despachos de abogados y hay despachos en los que el número de socias no supera el 3%. Estos datos, comparados con el más del 50% de alumnas que llenan las aulas de las facultades de derecho, reflejan una realidad que para muchos es desconocida. Así nos lo cuenta Mirian Izquierdo, presidenta de Woman Forward, en una entrevista.

"De alguna manera te está diciendo que hay barreras estructurales y temas específicos que hay que abordar en la abogacía. Por eso surge la idea de realizar este congreso", declara. Los sesgos inconscientes son uno de los peligros que contiene el mundo de la abogacía: "se ve muy claramente en los despachos de abogados pues es el sesgo precisamente que tiene que ver con que te nombren socia de un despacho".

Woman Forward

Para Izquierdo, se debe poner la lupa en los puestos de alta responsabilidad pues estos son uno de los motivos de esta discriminación. "Es evidente que las mujeres siguen teniendo que demostrar más para llegar a puestos de responsabilidad en general que los hombres. Las mujeres tienen una concepción del poder diferente a la de los a hombres y las mujeres piensan que no va a poder cambiar nada en organización. No consideran que el poder sea atractivo, mientras que para ellos el poder es atractivo simplemente por el hecho de estar ahí, de tener un cargo. Aunque no pueda cambiar nada".

En otras declaraciones, la ministra de Justicia ha hecho hincapié en este aspecto. "El talento femenino es incuestionable, sus méritos son incuestionables y estamos igual de preparadas que los hombres. No solo eso, también lo son los retos que afrontamos. Tenemos que apostar por ese talento y para conseguir la igualdad y justicia social. Un elemento son los fondos europeos y la legislación", ha reconocido Pilar Llop.

En esta línea, ha destacado las principales medidas en las que está trabajando su ministerio, como "la regulación de la baja de maternidad como causa de suspensión del procedimiento judicial o la protección de las víctimas, donde hemos propuesto que los profesionales con antecedentes por género no puedan defender a las víctimas".

El papel de los medios de comunicación

Para Mirian Izquierdo, presidenta de la fundación, uno de los aspectos claves en los que se debe avanzar es en la representación que los principales grupos de comunicación realizan de la realidad del sector. "En otros países se ha visto muy claramente que la prensa ha jugado un papel clave en la adopción de leyes de cuotas de género y en el entendimiento de estos conceptos", declara.

Para la presidenta, estos medios de comunicación tienen una labor formativa además de la informativa y para ello, deben prestar especial atención a cuestiones que no son entendidas de manera correcta por una parte de la población.

Como ejemplo, nos indica la cuestión de las cuotas: "realmente no se han enterado de que una cuota no significa el que tengas que estar ahí cuando no vales, sino que en igualdad de condiciones se prevalece la contratación del sexo menos representado, y esto es un olvido tan importante que ha hecho tanto daño y es una parte también por la cual tenemos este retroceso en España".

La iniciativa de muchas periodistas alrededor del mundo han conseguido que los avances en materia de igualdad se hayan hecho realidad. Como Miran Izquierdo nos cuenta, en Italia se reguló la ley de cuota de género gracias a la presión que hicieron muchas profesionales unidas. Pero, respecto a esto, en España todavía nos queda mucho que aprender.

Sigue los temas que te interesan