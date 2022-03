Malasmadres lanza un teléfono gratuito de atención psicológica

Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

La pandemia ha aumentado los problemas de salud mental en gran parte de la población, incluyendo también a las mujeres. El teletrabajo, los cuidados, el confinamiento... Todo ello provocó que durante el 2020 una de cada tres mujeres buscase ayuda psicológica. Consciente de este problema, la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha lanzado este miércoles el Teléfono Yo Me Cuido, un servicio gratuito de atención psicológica para mujeres que se enfrentan a diferentes problemas de salud mental.

“Sabemos que la crisis del coronavirus ha desatado otra verdadera epidemia: los problemas de salud mental. Pero es que las madres ya arrastraban, antes de la Covid, una mochila añadida de estrés, ansiedad y cansancio, que ahora se ha agudizado aún más”, ha declarado Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, durante la presentación.

“Este servicio nace con la vocación de ayudar a las Malasmadres a cuidarse para poder cuidar, a no olvidarse de sí mismas; también nace para que vean que no están solas, ya que la Asociación Yo No Renuncio y el Club de Malasmadres trabajan para acompañar y ayudar a las mujeres madres”, ha añadido.

La fundadora del Club, que ha estado en la sede de la Fundación Telefónica, acompañada por la psicóloga Laura Rojas-Marcos y la comunicadora Tania Llasera, ha subrayado que este proyecto nace "por la necesidad de dar apoyo y ayuda especializada a miles de mujeres madres que expresan sus problemas en la comunidad de Malasmadres".

Teléfono Yo Me Cuido

Según ha explicado, las personas que quieran pedir ayuda recurriendo al Teléfono Yo Me Cuido, deberán registrarse previamente en la web www.yomecuido.es. Después, podrán llamar gratuitamente al teléfono que se les indique. Siempre serán atendidas por un grupo de psicólogas de la Fundación Salud y Persona, una entidad experta en el ámbito de la salud y bienestar emocional, que presta servicios de atención psicológica presencial y telefónica a empresas.

Estas profesionales ofrecerán asesoramiento psicológico y emocional en diferentes aspectos como crisis personales, familiares, angustia, soledad, depresión o ansiedad; situaciones especiales como accidentes, separaciones, mobbing, acompañamiento al duelo o salud; trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia; relaciones de pareja, bullying, dificultades escolares, adicciones TIC o toxicomanías.

En total, el equipo de atención telefónica está formado por 25 psicólogas, mujeres, y Malasmadres ha subrayado que "todas con amplia experiencia y una media de edad de 42 años, que llevan años trabajando con la Fundación Salud y Persona". Además, el equipo se ha formado específicamente para poder atender a las mujeres y madres que harán uso del servicio.

Gracias a este servicio, las usuarias podrán acceder también a terapias con ofertas especiales a través de la Fundación Integralia, como programas específicos de tratamiento psicológico, apoyo psicopedagógico en edad escolar o terapias de relajación antiestrés.

Las cifras no mienten

La Asociación Yo No Renuncio sufraga este servicio, que se ofrece en colaboración con DKV, a través del DKV Club de Salud y Bienestar.

No es la primera vez que Malasmadres se une a DKV para visibilizar la importancia de la salud mental. En julio de 2020 ambas entidades publicaron una encuesta, en la que participaron más de 10.000 mujeres, que reveló que un 86% de las mujeres españolas se sentían apáticas, tristes o desmotivadas.

Laura Rojas-Marcos, Laura Baena y Tania Llasera.

Previamente, en enero de 2020, otra encuesta mostró que el 95% de las mujeres dedica menos tiempo a cuidarse desde que es madre. Tres de cada cuatro se sienten estresadas con frecuencia: el 52% afirma que bastantes veces y el 24% siempre. De hecho, cinco de cada diez mujeres encuestadas afirman que su alimentación diaria ha empeorado. El 75% no tiene tiempo para practicar deporte y el 23% asegura que no va nunca al ginecólogo.

Durante la presentación, la psicóloga Laura Rojas-Marcos, autora de numerosos libros e investigadora, ha destacado la importancia de cuidar la salud mental y emocional, además de la física. “Para cuidar bien a los demás, es decir, ser buenos cuidadores, debemos aprender primero a cuidarnos. Para ello se necesita, no solo los conocimientos, el espacio físico y los recursos fundamentales para ofrecer estos servicios, sino hacerlo de forma responsable, respetuosa y rigurosa con profesionales de la salud formados, especializados y titulados”.

Por su parte, Tania Llasera ha afirmado que "la salud mental de las mujeres ha sido siempre el último pasajero y más si son madres. Siempre pensando en los demás antes de anteponernos".

"Ya es hora de coger las riendas de nuestra salud", ha defendido, añadiendo que "solo una madre mentalmente sana puede educar un humano mentalmente sano. Este teléfono es un rayo de luz en la oscuridad de los días en la maternidad donde no ves salida".

En representación de DKV, también ha estado Eugenia Serena, responsable de comunicación y marketing en DKV Club Salud y Bienestar, quien ha afirmado que “una sociedad más justa solo es posible con mujeres que disfruten de los mismos derechos y privilegios que los hombres”.

“La salud mental en general es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país y no siempre resulta fácil acceder a los profesionales, por eso creemos que este servicio va a facilitar herramientas para quién necesite ayuda”, ha concluido.

