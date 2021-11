"La libertad está en el velo": así es la polémica campaña por la diversidad que Francia ha retirado

El uso o no de símbolos del islam como el velo o el burka todavía generan mucho debate en toda Europa e incluso dentro del feminismo. En la última semana, Francia ha vuelto a poner sobre la palestra esta cuestión, debido a una campaña contra la islamofobia que ha generado una gran controversia. "La belleza está en la diversidad como la libertad está en el hijab", rezaba uno de los mensajes publicados. Desde los que acusan al Consejo de Europa de "promover el uso del velo" a los que consideran que se trata de una desafortunada frase, la mayoría de la clase política se ha mostrado en contra de la campaña, que ya ha sido retirada.

"Es absolutamente lo opuesto a nuestros valores, los valores que defiende Francia: la libertad de creencia por supuesto... Pero lo que vemos aquí es el hecho de abogar por el uso del hijab", dijo Sarah El Haïry, secretaria de Estado a cargo de Juventud y Participación en RTL France. "Hemos expresado nuestra desaprobación. No abogamos por el hijab como elemento de identidad o identitario", agregó.

Cofinanciada por la Unión Europea a través de su programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía, este programa está dotado con 439 millones de euros para el período 2014-2020, según informó Le Figaro. Su objetivo es ayudar a garantizar que "la igualdad y los derechos de las personas consagrados en el Tratado, la Carta y las convenciones internacionales de derechos humanos sean promovidos, protegidos y eficazmente implementados".

Le Conseil de l'Europe fait la promotion du #Hijab, « la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab » : pourquoi cette propagande contre la liberté de la femme ? Quels intérêts cachés commandent à tout cela ?



src : @CoE_Antidiscrim pic.twitter.com/UHRbIxgZ7X — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 2, 2021

La campaña estaba compuesta de más carteles que tenían otros mensajes como: "Mi velo es mi elección" o "(con el velo) puedo ser yo misma sin tener que esconderme". Otro reivindicaba el velo como una "libertad religiosa". En este mismo sentido, también se publicó un vídeo que fue eliminado por el organismo europeo el martes, mientras el resto seguía disponible en la página web, que recalcaba que el velo islámico es "una elección" y "un derecho humano".

Políticos en contra

Otro representante del gobierno francés que mostró su desaprobación ante estos mensajes fue el portavoz Gabriel Attal, afirmando que no están de acuerdo con este enfoque "en contraposición a la libertad de creencia que Francia defiende en todos los foros europeos e internacionales". "La libertad religiosa no debe confundirse con la promoción, de facto, de un símbolo religioso", expresó el portavoz del gobierno el miércoles a la salida del Consejo de Ministros, en declaraciones recogidas por Le Parisien.

Marine Le Pen, candidata presidencial del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, denunció una comunicación europea "escandalosa e indecente mientras millones de mujeres luchan con valentía contra esta esclavitud".

Cette communication européenne en faveur du voile islamiste est scandaleuse et indécente alors que des millions de femmes se battent avec courage contre cet asservissement, y compris en France.



C’est quand les femmes retirent le voile qu’elles deviennent libres pas l’inverse ! https://t.co/Zvn1Z6GENC — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 2, 2021

"El Consejo de Europa está a la deriva y está sujeto a la influencia de organizaciones islamistas cercanas a los Hermanos Musulmanes. El velo es el instrumento de sumisión de la mujer", comentó durante una entrevista en LCI el también candidato a las primarias de Los Republicanos (LR) para las presidenciales de abril, Éric Ciotti. La presidenta de la región de Île-de-France y también candidata a las primarias de LR, Valérie Pécresse, mostró su "asombro" ante estos mensajes y, al igual que su compañero de partido, opinó que el velo "no es un símbolo de libertad, sino de sumisión".

El filósofo y eurodiputado de LR, François-Xavier Bellamy, escribió en Twitter: "¿Cómo puede el Consejo de Europa publique que 'la libertad está en el hijab' cuando tantas mujeres en todo el mundo, e incluso en Europa, son amenazadas o perseguidas en cuanto intentan encontrarse?".

Desde la izquierda se mostraron más indulgentes con la campaña. El senador socialista Laurence Rossignol lamentó que "decir que la libertad está en el hijab" equivalga a "promoverla".

"Afirmar que la libertad está en el velo es lamentable. La libertad está en lo que las mujeres quieran usar, ¡libremente! El velo puede ser una prohibición de la libertad, así como puede ser una libre elección", reflexionó con declaraciones recogidas por Le Parisien, Yannick Jadot, candidato presidencial de Los Verdes. "Si se trata de promover el uso del hijab como símbolo de libertad, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo o no tener opinión, pero ¿debería ser éste el tema de una campaña del Consejo de Europa? Es discutible", añadió David Cormand eurodiputado del mismo partido.

Opiniones a favor

Debido a la lluvia de críticas, el Consejo de Europa justificó la campaña (una vez retirada) y explicó que formaba parte de un proyecto conjunto del Consejo de Europa, Europa y la Unión Europea que "reflejó las declaraciones realizadas individualmente por las participantes en uno de los talleres del proyecto, haciendo uso de su libertad para expresar su identidad y sus puntos de vista".

En este sentido, la emisora BFM mostró algunas de las voces favorables a la campaña, concretamente, mujeres que se sintieron identificadas con esos mensajes. "Acaban de encontrar la excusa del hijab para ensuciar el islam y la religión. Me visto como quiero y estoy orgullosa de llevar el velo", declaró Bouchra, de 38 años, que añadió que gracias a la campaña se siente "menos sola".

Soyrat, de 18 años, aseguró tajantemente que usar el velo sí es ser libre. "Hay algunas para los que no es una elección y no es gratis, pero para mí es una libertad porque así me expreso, es parte de mi identidad y estoy orgulloso de ella".

