La lección de Ana Morgade vestida con un portatrajes en la Seminci: "Feliz, no me aprieta, no me tira"

Ana Morgade se ha dicho 'basta' a los estándares establecidos para las mujeres. La cómica sorprendió el domingo en la alfombra de la Seminci vistiendo un portatrajes, en lugar del habitual vestido de noche que se esperaría de ella para el evento. A través de una publicación en Instagram, Morgade se ha sincerado sobre la presión que siente cada vez que tiene que encontrar ropa con la que se sienta cómoda para las galas y se ha mostrado "orgullosa y feliz" de su decisión.

"My alfombra verde today. Sí, es un portatrajes. Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", ha escrito.

Ha expresado que durante muchos años "he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial)

Si bien asume que no puede cambiar "qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro", la cómica no ha pasado por alto que ese cuerpo con el que tiene "una relación más o menos despiadada", "acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita" -que nació hace cuatro meses-. Por esa razón, afirma, "se merece que lo mime un poco".

"Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. ¿Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", ha concluido.

Su decisión recibido todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos la critican porque consideran que ella sí encaja en los cánones normativos de belleza, otros muchos la aplauden por mostrar una realidad.

Y es que muchas famosas han comentado en la publicación asegurando que toman nota para hacer lo mismo en futuros eventos. "No sabes cómo te entiendo", le ha escrito Rosa López; "lo paso mal posando y me siento rara vistiendo según qué... Quiero sentirme mona, pero no lo consigo, así que igual esa es la solución", ha añadido Angy Fernández.

Cada vez son más las famosas que abogan por la naturalidad en las alfombras rojas como forma de luchar contra la presión estética. Desde dejar el maquillaje como hizo Alicia Keys hasta acudir sin esconder el vello sin depilar, como Amaia o Penélope Cruz.

Sigue los temas que te interesan