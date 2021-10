'No somos invisibles. ¡Ya estamos cansadas!': las atletas denuncian el machismo en los medios

Aunque el feminismo se está haciendo paso en la sociedad cosechando grandes (aunque lentos) cambios, siguen existiendo algunos sectores concretos donde parece costar más aceptar la igualdad entre hombres y mujeres. El mundo deportivo es sin duda uno de los menos inclusivos y feministas. Deportes como el fútbol o el baloncesto, donde se cuenta con equipos femeninos de alto nivel siguen sin tener un espacio para ellas, dejándolas a un lado y hablando de sus logros como simples anécdotas.

Las atletas son otras de las deportistas que han dicho ¡basta! Están cansadas de que se infravalore su trabajo y se ignore su esfuerzo. Ha sido la ganadora Azara García la que ha puesto sobre la mesa este grave problema compartiendo un video en su cuenta de Instagram en el que denunciaba la poca implicación por parte de los medios a la hora de visibilizar sus logros. En la prueba Salomón Ultra Pirineu, se ha hecho referencia al ganador masculino y siempre con una foto suya ilustrando la noticia, ignorando por completo a las mujeres ganadoras.

"Este mensaje va para vosotros periodistas mediocres, anclados en la prehistoria y machistas de libro. Una vez más, lo habéis vuelto a hacer. De nuevo la portada de la mayoría de los medios ha sido el vencedor de la prueba masculina. Nos despreciáis, nos ninguneáis y echáis por tierra todo nuestro trabajo. Hacemos exactamente lo mismo, pero vosotros consideráis que, hagamos lo que hagamos, nosotras seguimos siendo inferiores", decía en su discurso.

' No somos el sexo débil '

"Jugáis con nuestro trabajo y seguís lanzando a las niñas el mismo mensaje: 'sois débiles, sois inferiores y siempre seréis menos que el hombre'. ¡Ya estamos cansadas! No somos invisibles, no somos el sexo débil. No tenemos que demostrar nada. No queremos más, queremos lo mismo. Escuchad bien: no lo vais a conseguir. Vamos a seguir luchando, vosotros vais a ser los invisibles. Si ellos no nos hacen visibles, lo vamos a hacer nosotras. Ayudadme a difundirlo y, cada vez que pase algo de esto, vamos a denunciarlo, no nos vamos a quedar calladas. Vamos a hacerlo visible", añadía.

Fue precisamente ella ganadora después de 12h29 y 100km con 6600+, que además como colofón, con su llegada se proclamaba Campeona del Circuito Mundial de las Spartan Trail.

Más voces

La atleta española de ultratrail, Maigua Ojeda Pérez ha querido compartir su experiencia impulsada por el testimonio de su compañera.

"También estoy harta de la mediocridad y de lo comprados que están los medios de comunicación. Quiero AGRADECER a los pocos que sí me han acompañado en mi carrera deportiva. Y quiero DENUNCIAR que es una vergüenza que en pleno siglo XXI las mujeres sigamos estando en segundo plano de cara a los medios. Pero no importa. Porque tenemos vuestro apoyo en redes y estamos escribiendo la historia, abriendo puertas para las generaciones futuras. Llegará un día en que nuestras niñas no tengan que suplicar un espacio debajo de un titular masculino. Llegará el día en que ellas tengan su lugar. Pero mientras, nos toca a nosotras. Como dice @azarastorm NO SOMOS INVISIBLES. Y yo añado: SOMOS LOBAS", escribía.

"La prensa nos está intentando invisibilizar. En marzo de este año fui subcampeona y primera española en una prueba internacional en Costa Rica. Fue tan poca la atención y la difusión que se dio a la carrera femenina, que un día más tarde tuvo que decir mi familia en redes sociales que yo estaba bien, que había llegado a meta y que lo había hecho en segunda posición", denuncia la deportista.

"Al regresar a España me di cuenta de que solo salían en los medios el campeón y el subcampeón masculino. Contacté con uno de los medios más importantes para pedirles que modificasen la noticia o que la reescribiesen y me dijeron que sintiéndolo mucho a no ser que la organización o yo pagásemos, jamás estaríamos en ese titular aunque cabeza de cartel hubiera hecho la misma posición que yo", relata enfadada.

Estos son solo dos casos de los muchos que se producen a diario en el mundo deportivo, donde parece que cuesta mucho más erradicar el fuerte machismo que lo empapa.

