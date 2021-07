El gobierno ucraniano 'recula': las mujeres soldado llevarán tacones, pero "más cómodos"

C. G.

Las mujeres soldado del ejército de Ucrania marcharán en el desfile por el 30 aniversario de la independencia del país de la URSS con zapatos "más cómodos" y "con menos tacón". Así lo anunció recientemente el ministro de Defensa, Andriy Taran, después de que se generase una gran polémica, tanto dentro como fuera del país, por la vestimenta que iba a llevar las soldados.

Todo comenzó a principios de julio, cuando el gobierno ucraniano publicó fotografías de los ensayos que el ejército está realizando de cara al desfile del próximo 24 de agosto. Una de las imágenes llamó especialmente la atención de los usuarios: era de un grupo de cadetes marchando con el uniforme y zapatos de salón de un tacón considerable.

Los internautas rápidamente comenzaron a debatir sobre esta cuestión en las redes sociales y la gran mayoría se escandalizó al ver a las soldados con esos zapatos. "Caminando sobre las calientes carreteras, las militares se arriesgan a sufrir lesiones, daños en las espinillas, ligamentos e incluso dañarse los pies. ¿Por qué? ¿Dar vida a los estereotipos sobre que el único papel de una mujer es ir como una muñeca hermosa?", escribió Inna Sovsun, una parlamentaria de la oposición, en Facebook. "Es difícil imaginar una idea más idiota", añadió.

"Las mujeres, como los hombres, luchan con botas de combate. Durante la guerra, muchas de nuestras niñas murieron en el campo de batalla vestidas con uniforme militar", escribió Maria Berlinska en la misma red social. Esta activista hace campaña por una mayor igualdad de género dentro de las filas del ejército e incidió en que el objetivo del desfile militar debería ser demostrar las fortalezas del servicio, pero "una soldado con tacones solo muestra incapacidad".

Con el aluvión de críticas y las denuncias en las redes sociales por esta política sexista, el gobierno, que consideró estos ataques "injustificados", se vio obligado recular y cambiar el vestuario de las soldados; aunque sin quitar del todo los polémicos zapatos de tacón.

"Después de que algunas fuerzas políticas alentaran la polémica, tomé ciertas medidas para neutralizar los ataques. Creo que este conflicto fue infundado. La orden para establecer el uniforme de las mujeres militares, que preveía dichos zapatos, se adoptó en 2017 y son zapatos de mujer comunes para uso formal", declaró el ministro de defensa.

Además, afirmó que el pelotón visto en las fotografías no era mixto -otra cosa que extrañó a la población- porque "las diferentes longitudes de zancada que fisiológicamente tienen". Sin embargo, también hay que contar que el calzar tacones hace que las zancadas sean menores.

El ministro admitió que los zapatos de las cadetes no eran cómodos, algo que descubrió después de reunirse con ellas. "En primer lugar nos dijeron que se les caen al caminar y, en segundo lugar, tienen un tacón alto, lo que no permite que una mujer camine cómodamente en uniforme". Por esa razón las soldados llevarán otro modelo que con cordones y tacones más bajos, aunque todavía no han facilitado más información sobre esos zapatos.

"Espero que en un futuro próximo podamos producir estos zapatos en la cantidad requerida completar la cantidad de mujeres militares. Después de eso, creo que el tema se cerrará. Si hay una experiencia positiva en el uso de este nuevo calzado experimental lo tomaremos como base y se lo proporcionaremos a todas las mujeres militares", añadió en declaraciones recogidas por el diario ucraniano Zn,ua.

Según datos publicados por el ejército, las mujeres representan más del 15% de las fuerzas armadas ucranianas (son alrededor de 31.000), una cifra que se ha duplicado desde 2014. Pese a que su entrada en el ejército está permitida desde 1993, todavía enfrentan situaciones discriminatorias y diferentes investigaciones han denunciado agresiones y acoso sexual contra las militares.

