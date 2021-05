Mónica Armani, la reina del Bauhaus que ha creado la villa más cara de Alicante entre mar y golf

Los tópicos que acompañan al turismo de sol y playa, elevaron hace décadas a Alicante como templo de la riñonera y la masificación. Dos conceptos alejados del diseño y el lujo que se puede descubrir ahora en la Costa Blanca, uno de los lugares con el mejor clima de España (quitando las islas). Y la famosa diseñadora y arquitecta italiana Monica Armani (56 años) es la culpable de que todas las miradas estén puestas en estos días en la casa que acaba de crear para Somium en el lujoso complejo residencial Las Colinas, la más cara de la zona.

"Cuando me hicieron el encargo de esta villa, 'Moorning Breeze', me ofrecieron la mejor parcela que está sobre una colina, con la mejor vista sobre el campo de golf y el mar al fondo y, además, me dijeron que les gustaría que fuera 100% Monica Armani. Así que no sólo he diseñado el edificio, sino también los muebles, los espacios... hasta el más mínimo detalle".

La arquitecta conocida como 'la nueva reina del Bauhaus' siempre tuvo claro desde que pisó el terreno que tenía que respetar la orografía del lugar, que no quería dejar ni una sola cicatriz en el ambiente y que para llegar a la sofisticación le valían las bondades que la naturaleza ofrecía en una villa llena de profundidades y luces.

Mónica Armani en la villa Morning Breeze.

"Cuando visitamos la parcela y vimos que era como una colina pensamos que lo más fácil era cortar un pedazo de tierra para poner un gran edificio, pero era un lugar tan especial, difícil pero tan fantástico, que tuvimos claro que no podíamos modificar el territorio. Así que nos pusimos a pensar para descubrir cómo podríamos plegarnos a este hermoso entorno", explica Monica Armani a MagasIN.

Esta defensora de la simplicidad de las formas, de apostar por la funcionalidad desde un punto de vista casi artesanal en la reivindicación del estilo Bauhaus vivo 100 años después, quería que su casa tuviera orden y tranquilidad. "El objetivo era diseñar con volúmenes en diferentes planos y aposté por crear dos suites que parecen unos prismáticos salidos de la tierra. Una idea fantástica porque parecen volar sobre esta maravillosa vista".

La estancia más espectacular de esta lujosa casa es el salón con su terraza y una piscina infinita desde la que se puede ver el campo de golf y el Mediterráneo al fondo. El mar y el sol siempre marcando el ritmo de una vivienda que cuenta también en el sótano con una zona de spa, jacuzzi, sauna finlandesa y sauna turca; y hasta con una sala de cine con luz natural que llega a través de la piscina.

La piscina interior en la villa más cara de Alicante.

"En el lado derecho de la terraza coloqué unas columnas que la gente las ve estáticas pero que son un vibrato que dan una luz diferente según la forma de la sombra. Es como estar en un podium natural y muy hermoso, sobre el campo de golf, sin muchas casas alrededor y el mar, que no está cerca, pero lo ves siempre ahí".

La villa está pendiente, únicamente, de que lleguen todos los muebles que ha diseñado personalmente Monica Armani para salir al mercado con la etiqueta de la más cara de Alicante. "El 18 de junio, con la segunda vacuna de la Covid ya puesta, espero ir a Alicante y que la casa encuentre pronto un comprador. Seguramente será un extranjero, del norte de Europa, que le guste el golf y que aprecie el trabajo de la villa en el exterior y en el interior, con una vista increíble".

Cuando se habla de este tipo de viviendas, los diseñadores siempre intentan explicar la alta tecnología de la casa y de los últimos avances que se han instalado. Monica Armani prefiere hablar de espacios, volúmenes y sensaciones. "Obviamente que tiene la última tecnología, si hay ventanas de siete metros de altura... si no es con domótica no sé cómo se podrían bajar las persianas", bromea.

Morning Breeze iluminada por la noche.

Cuando se le pregunta por cómo se planteó el diseño, ella tira de oficio y recuerda, "como decía el pionero de la Bauhaus, Mies van der Rohe, que 'Dios está en los detalles'" como la clave de un espacio pensado al milímetro. "Cuando comencé a diseñar muebles, me parecía que era un segundo nivel frente a la arquitectura. Ahora, creo que están al mismo nivel porque en una pieza pequeña tienes que combinar todos los detalles en equilibrio y es algo realmente difícil. En la arquitectura, es más fácil porque los detalles están lejos uno del otro", advierte.

Esa es precisamente la filosofía que llevó a Somium a elegir a Monica Armani para este proyecto. Tras 40 años de experiencia apostando por el diseño, desarrollo y conceptualización de viviendas de lujo únicas en la Costa Blanca, esta empresa sabía que la arquitecta y diseñadora italiana era un seguro de íntimos detalles, sofisticación y artesanía. Tratando la vivienda casi como si habláramos de un vestido de alta costura que encaja perfectamente en el conjunto residencial de Las Colinas donde se inserta y que ha sido elegido "Resort de villas líder de Europa" en los World Travel Awards 2017 y "Resort de villas líder de España", durante tres años seguidos, con un campo de golf que fue el mejor del país en 2018.

"La Bauhaus está profundamente arraigada en mi ADN porque mi padre era un arquitecto racionalista muy importante y yo nací en una hermosa casa con grandes cristales. Él me enseñó mucho sobre los detalles, sobre cómo combinarlos para hacer algo único. Así que aprendí esos principios, que son la base de todo lo que hago".

Monica Armani, en una de las visitas de obra.

Trabajar junto a su padre fue una experiencia única, pero también la lección que necesitaba para querer volar sola. "Aprendí mucho con él, pero era un hombre difícil. Siempre digo que si mi papá no me hubiera explicado todo, probablemente no estaría aquí. Pero luego luché mucho para montar mi propia empresa con mi esposo e internacionalizarme".

Su línea Progetto I fue lanzada al mercado por B&B Italia en 2005, incluyendo la exitosa The Table, que fue comprada y avalada hasta por Norman Foster. "Vendimos 3.000 piezas... Fue increíble".

El Studio Monica Armani es hoy en día uno de los grandes protagonistas en el diseño industrial con colecciones que han marcado este campo en los últimos años gracias a colaboraciones con B&B Italia, Boffi, Luceplan, Tribù, Snaidero, Cassina, Gallotti&Radice, Molteni&C, Moroso, Mutina, Poliform, Illulian, Indecasa, Punt, IOC y Studio TK entre otros. Y el futuro se muestra igual de ajetreado para esta importante artista: "He estado muy ocupada este año con muchas propuestas nuevas de colaboración. Fue un buen año para mí".