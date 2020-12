'La niña del año' de Time: una científica de 15 años que lucha contra el acoso y la contaminación

Noticias relacionadas Forbes: las 25 personas más influyentes en España de 2020 son todas mujeres

"Observar, intercambiar ideas, investigar, construir y comunicar", ese es el mantra de Gitanjali Rao, la joven de 15 años nombrada por la revista Time 'Niña del año'. A su corta edad, Rao ha creado dispositivos portátiles para detectar el plomo en el agua y una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para prevenir el ciberacoso.

Por si fuera poco, ha ejercido como mentora de 30.000 jóvenes hasta la fecha, ya que considera necesario animar a todo el mundo a que aporte su granito de arena para cambiar el mundo. "Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo y cualquiera puede hacerlo", aseguró en la entrevista telemática que la actriz y activista, Angelina Jolie, le hizo para Time.

El título de 'Niña del año' se suma a otros galardones como "Mejor científica joven" que recibió con 11 años; o el premio Presidencial Medioambiental para Jóvenes que en 2018 la colocó en la lista de las 30 personas más influyentes de menos de 30 años de Forbes.

Originaria de Colorado (EEUU), Rao ha buscado la forma de ayudar a los demás desde que era pequeña. Con apenas 3 años preguntó a sus padres cómo podía apoyar a las personas enfermas y le sugirieron que les tocara música. Desde entonces, es una pianista consumada.

Según fue creciendo vio que la ciencia y la tecnología podían ser buenas herramientas para mejorar la vida de las personas y a muy temprana edad tenía grandes conocimientos científicos que superan a la media.

"Siempre he querido poner una sonrisa en el rostro de alguien. Ese era mi objetivo diario, solo hacer feliz a alguien. Cuando estaba en segundo o tercer grado, comencé a pensar en cómo podemos usar la ciencia para crear un cambio social. Tenía como 10 años cuando les dije a mis padres que quería investigar la tecnología de sensores de nanotubos de carbono en el laboratorio de investigación de calidad del agua de Denver, y mi madre dijo: '¿Qué?'", explicó a Time.

Nanotecnología y medio ambiente

Así, su primer invento llegó un par de años después, cuando creó Tethys: un medidor de agua basado en sensores de nanotecnología para detectar la contaminación peligrosa por plomo en el agua potable. Este dispositivo, que contiene una batería de 9 voltios,una extensión bluetooth y un procesador, mide el plomo en el agua más rápido que cualquier otro aparato disponible en el mercado actual.

Tethys fue el primer invento con el que recibió reconocimiento internacional y gracias a ello ganó en 2017 el Discovery Education 3M Young Scientist Challenge y recibió 25.000 dólares.

Como tantos otros jóvenes, Rao siente una fuerte preocupación por el medio ambiente y el proyecto en el que trabaja actualmente sigue la misma línea. "Actualmente estoy trabajando en una forma sencilla de ayudar a detectar biocontaminantes en el agua, como los parásitos. Espero que esto sea algo económico y preciso para que las personas de los países del tercer mundo puedan identificar lo que hay en su agua", afirmó durante su conversación con Angelina Jolie.

App contra el acoso

Pese a su interés por el medio ambiente, entre sus invenciones destaca Kindly, una aplicación y una extensión de Chrome que es capaz de identificar el ciberacoso en una etapa temprana. Esta tecnología está basada en la inteligencia artificial y busca solventar uno de los problemas que más afectan a la sociedad actual, pero sobre todo a los adolescentes.

"Comencé a codificar algunas palabras que podrían considerarse acoso, y luego mi motor tomó esas palabras e identificó otros términos similares. Escribes una palabra o frase y es capaz de captar si se trata de una forma intimidación. En ese caso, te da la opción de editarla o enviarla como está. El objetivo no es castigar, simplemente da la oportunidad a la persona de repensar lo que está diciendo", asegura.

Marcar la diferencia

Para Rao, lo importante es que cada persona encuentre su pasión con la que cambiar el mundo, sin necesidad de querer abarcar todo.

"Nuestra generación se enfrenta a muchos problemas que nunca antes habíamos visto, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a viejos problemas que aún existen. Creo que en este momento, solo tenemos que encontrar aquello que nos apasiona y resolverlo. Incluso si es algo tan pequeño como, por ejemplo, encontrar una manera fácil de recoger la basura. Todo marca la diferencia", insiste cuando se dirige a otros jóvenes que buscan la forma de aportar su granito de arena.

En estos años ha hecho de mentora para miles de jóvenes porque ella misma ha visto la importancia de tener referentes con los que poder identificarse. "No me parezco al típico científico. Todo lo que veo en la televisión es que es un científico mayor, generalmente blanco. Mi objetivo no es solo crear mis propios dispositivos para resolver los problemas del mundo, sino también de inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque, por experiencia personal, no es fácil cuando no ves a nadie más como tú".

Por eso se ha unido a asociaciones de escuelas rurales, organizaciones STEM y grupos que acercan la ciencia y la tecnología a los más jóvenes.

Gracias a todas estas aportaciones, ha sido la elegida entre 5.000 candidatos para inaugurar esta categoría de Time que, en su tradicional portada de 'Persona del año', ha reconocido a personas como: Greta Thunberg, el papa Francisco, Barack Obama o, este mismo año, Joe Biden y Kamala Harris.

Aunque no habla mucho del futuro, Rao quiere estudiar genética y epidemiología en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y, por supuesto, seguir investigando para cambiar el mundo.