Angela Lansbury cumple 95: la actriz que demostró que una mujer mayor es más lista que la policía

“Se ha escrito un crimen” era la serie favorita de mis abuelas. Yo no la soportaba; me desesperaba que Jessica Fletcher metiera sus narices en todo. Hoy me conmueve ver que la gran Angela Lansbury cumple 95. Cómo echo de menos ver a la Fletcher con mis abuelas 😥 Felicidades pic.twitter.com/L7ehvinBRP