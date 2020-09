Una de cada cinco mujeres en España ha perdido su trabajo por ser madre

C. S.

La conciliación (más bien la imposibilidad para conciliar) es un tema recurrente cuando se habla de la situación vital de las mujeres, sobre todo tras la pandemia. Sin embargo, faltaban datos reales para sustentar bien estas denuncias. Ahora, gracias al Club Malasmadres, una macroencuesta llamada 'Las Invisibles' pone números al sufrimiento de muchas con casi 95.000 encuestas contestadas por españolas de todo el país.

"El estudio sociológico pone el foco en analizar cómo concilian las familias españolas, teniendo en cuenta desde la organización familiar (la red de apoyo para los cuidados) hasta los aspectos más emocionales y, por supuesto, la situación laboral de las madres", explican desde el club.

Los resultados suponen una bofetada al sistema que sigue perjudicando a las mujeres en el ámbito laboral mientras las condena a asumir el cuidado familiar casi de forma exclusiva. Y es que "una de cada tres mujeres (el 37% concretamente) ha sufrido algún tipo de discriminación laboral derivada de su maternidad".

En un elenco de preguntas sobre qué había ocurrido tras dar a luz, algunas de las respuestas más habituales fueron que no había crecido profesionalmente desde que tuvo hijos (en un 22%); que había visto mermadas sus responsabilidades (en un 8%) o que había sufrido algún tipo de discriminación por parte de sus compañeros (otro 8%).

Además, un 22% de mujeres denuncia que ha perdido su puesto de trabajo al convertirse en madre y una de cada 10 mujeres (un 11%) que tuvo que renunciar a su empleo porque no podía compaginarlo con el cuidado; a un 6% no le renovaron el contrato y otro 6% fue despedida al quedarse embarazada o al haber tenido un hijo/a.

"Ser madre supone volverse invisible al tiempo que se asume un nuevo rol", explica Maite Egoscozabal, responsable del estudio, ya que según se constata en los datos, una vez más, "la maternidad destapa los roles tradicionales de género que convierten a la mujer en la responsable principal de las tares domésticas, de la educación y de la crianza de los hijos e hijas".

Siete de cada diez mujeres (concretamente el 68%) reconoce que se siente sola en el cuidado y educación de los hijos e hijas y, además, tres de cada cinco se sienten culpables al ejercer como madres por la "sensación de no llegar a todo".

Las Invisibles, gráfico.

¿Quién cuida?

Los datos de 'Las Invisibles' revela que en las primeras semanas de vida del bebé, coincidiendo con la baja paternal, el padre es el principal apoyo de la madre (en un 75%) pero en la siguiente etapa, de los 0 a 3 años, sólo el 6% de los padres sigue ejerciendo cuidados y son las escuelas infantiles (37%), las madres (29%) y las abuelas (18%), por ese orden, las que participan en los cuidados.

En el colegio, las mujeres son las primeras que interrumpen su jornada laboral si les llaman cuando los menores se enferman (en un 38%) seguidas de las abuelas, en un (36%). Sólo en un 8% de los casos es el padre el que atiende al niño o a la niña.

Otro de los aspectos que recoge esta macroencuesta son las razones por las que no se tienen más hijos en España. El 68% de las españolas hubiera tenido más hijos e hijas si contara con mejores medidas de conciliación.

"Ser madre supone alejarse de la esfera pública, volverse invisible" y los datos demuestran que la decisión de no ser madre o de no tener más hijos no es libre sino que hay un problema estructural.

Las Invisibles.

"La sociedad confunde el hecho de tener menos hijos o hijas con una cuestión de egoísmo o cambio de valores, pero la realidad que subyace es una discriminación y precariedad laboral que lleva a la mujer a desistir de lo que sería su ideal", reconoce Maite Egoscozabal.

Entre las medidas que ayudarían a la conciliación, la Asociación Yo No Renuncio defiende desde hace años una flexibilidad horaria que se acerque lo más posible al horario escolar. Pues bien, de esta encuesta se desprende que sólo el 16% de las madres españolas disfruta de una jornada intensiva todo el año.

Cabe destacar que el teletrabajo, que la asociación asume como una ayuda a la conciliación siempre que sea semipresencial y no aleje a las mujeres de la toma de decisiones, sólo era accesible, antes de la pandemia, para el 15% de las madres trabajadoras en empresas privadas y para el 4% en el sector público. Lamentablemente, el decreto ley aprobado recientemente ha optado por desligar totalmente el teletrabajo de la conciliación, denuncian desde el club.

Precisamente, la rigidez de las jornadas laborales en España es uno de los principales motivos por los que las mujeres madres se lanzan a emprender y hacerse autónomas. Así lo afirma el 53% de las madres autónomas.

Esta verdadera radiografía de la maternidad en España han sido presentada junto a las primeras Jornadas Yo Renuncio, un encuentro online y gratuito que tendrá lugar mañana 30 de septiembre y el 1 de octubre.