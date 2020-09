El 'She se puede' de Eva Longoria y América Ferrera: una plataforma para mujeres latinas

Las actrices estadounidenses Eva Longoria y América Ferrera saben lo que es ser una mujer, latina, en un país como EEUU y sobrevivir, con mucho éxito para contarlo. Saben que la sororidad entre compañeras es una pieza clave para poder abrirse camino.

Por eso, han lanzado una plataforma digital para latinas, "She Se Puede", con la que pretenden informar e inspirar a las mujeres de esa comunidad en EEUU en temas de bienestar, sin olvidarse de la actual contienda electoral del país.

"Este año electoral todos recuerdan los números de la población latina y lo rápido que crecemos como comunidad", aseguró en un comunicado Ferrera al anunciar la iniciativa, aunque reconoció que seguirán sin tener una representación política adecuada.

El nombre del proyecto juega con el lema "sí se puede" del movimiento campesino estadounidense y de la campaña del expresidente Barack Obama (Yes, we can), mezclado con el pronombre femenino "ella" en inglés (she).

"'She Se Puede' es un estado mental, por lo que cuando hablamos de empoderar, queremos decir que queremos que las latinas sientan su poder en todo lo que hacen, desde su vida profesional, hasta sus rutinas de ejercicio, lo que comen y hasta como pueden pedir las boletas electorales para votar por correo", agregó por su parte Eva Longoria, también implicada en este proyecto.

La idea nació a principios de año durante una reunión de las estrellas de Hollywood con otras mujeres latinas influyentes.

Tras la iniciativa aparecen nombres como la cineasta Alex Martínez Kondracke, la activista y líder de la 'Marcha de las mujeres' Carmen Pérez, la asesora política Elsa Marie Collins y la productora y editora Christy Haubegger.

También están Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos; Mónica Ramírez, presidenta del grupo Justicia para Mujeres Migrantes; Olga Segura, creadora de 'Somos Decididas', y Stephanie Valencia, cofundadora y presidenta de Equis Labs y Equis Research.

"Este año hay 32 millones de latinos con poder de voto, sin embargo, la mujer latina participa de un 14 a 20% menos que las afro y las anglo estadounidenses", indicó Valencia citando estudios de su empresa ante las elecciones presidenciales de noviembre.