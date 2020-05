La ingeniera de Mercedes que lo dejó todo para organizar noches temáticas en su jardín

Mónica Ibañez (44 años) es ingeniera industrial. Llevaba toda la vida laboral rodeada de coches (y de hombres). Y es que siempre había trabajado en empresas fabricantes de vehículos hasta junio de 2017 en el que decidió que su vida necesitaba un cambio.

"He estado toda mi vida en la automoción. Estuve en Alemania en Mercedes en la parte de investigación y desarrollo, conduciendo coches de prueba y en circuitos; en ingeniería, en producción y en ventas... en todas los puestos", asegura.

Sin embargo, ella habla de un fenómeno que le ocurre a muchas mujeres después de cumplir los 40 y que pudo ser la mecha que encendió su nuevo negocio y su nueva forma de vida. "Hay muchas mujeres que han hecho un cambio de vida en ese tiempo: han tenido niños, han hecho la carrera profesional que se esperaba de ellas, han trabajado en lo que se esperaba de ellas y en ese momento se preguntan ¿ahora quién soy yo?".

Habla de la crisis de los 40 no como una depresión sino como una oportunidad: "La crisis de los 40 no es que te hagas mayor, sino que descubres quién eres realmente. A mí me ocurrió con 41", añade.

El germen de esta cambio se implantó en Nueva York. Desde que vivió allí, en su cabeza rondaba la idea de hacer eventos para relacionar a personas distintas, o "talk" socioculturales, donde se hablara de un tema concreto: "Una de mis mejores amigas que era iraní y me explicaba cosas de su cultura. Otra era artista e igual me contaba cosas de pintura y pensé que sería interesante juntar a un grupo de amigos y que cada una de estas personas nos contara al resto sus vivencias, su experiencia".

La ciudad de los rascacielos es un poco complicada para juntar a gente en un espacio grande pero cuando volvió a Madrid, en su casa de las afueras de la capital, vio claro que el jardín era un lugar perfecto para empezar con estas reuniones.

"En el jardín eran encuentros esporádicos de temas variados, pero en septiembre de 2017, empecé a hacerlo en distintos espacios de Madrid, porque ya no eran sólo amigos los que venían, sino amigos de amigos y ya creció la cosa. Ahí arranqué esto de forma más profesional", aclara.

Así surgió "Una noche con...". La dinámica es sencilla: "Se anuncian en la web, donde se puede comprar la entrada, y ver toda la información sobre la charla, el ponente... Son grupos pequeños, de 20 personas, que hablan con un experto de algo que les gusta, a la vez que toman un picoteo".

Pero, ¿esto es un negocio? "Ha crecido muchísimo desde entonces. Empecé haciendo charlas de temas muy diferentes y a través de las redes sociales se expandió así que tuve que abrir otros espacio y otros eventos".

De las noches temáticas pasó a las comidas de mujeres y de emprendedores. "Había gente muy interesante que repetía muchas veces y se me ocurrió hacer una comida con mujeres, porque soy ingeniera, siempre rodeada de hombres, y tenía ganas de conocer otras mujeres para ver qué cosas hacían, cómo habían movido sus carreras... Así se ha generado una comunidad enorme", asegura.

En las citas temáticas que propone hay una mezcla de perfiles entre los más profesionales y los que quieren socializar: "Hay bastantes emprendedores, hombres, y mujeres con un perfil intelectual bastante alto porque se trata con estas charlas de aprender en pequeñas píldoras y a la vez conocer gente", reconoce su creadora.

Durante el encierro

Estos eventos iban como un tiro hasta que llegó el coronavirus. De hecho, Mónica tuvo que cancelar algunos que llevaba meses preparando pero intentando aprovechar la oportunidad que daba la crisis, descubrió que internet era una buena fórmula para seguir con estas tardes temáticas. Incluso mejor porque podían asistir a personas de distintas ciudades e incluso países.

Momento de la cita online 'Una noche con...'

"Soy muy inquieta, muy creativa y enseguida pensé en hacer algo online. Una de las primeras cosas que se me ocurrió fue el cinefórum digital: coger una película en una plataforma a la que tuviéramos acceso todos e invitar a un director y algunos de los actores para charlar sobre la película después juntos. Y ha sido una maravilla".

Además, las tardes temáticas continúan pero ahora desde el salón de casa, lo que al final ha resultado tener más ventajas que inconvenientes en esta nueva normalidad: "He descubierto lo bueno que es para mucha gente estar en el salón de casa tan tranquilo, que no tienes que bajar a Madrid, los coches, aparcar... y estás charlando con alguien que también está en el salón de su casa. Es todo muy íntimo" reconoce.

E incluso por esta vía el negocio se amplía porque pueden acudir a estos eventos mucha más gente que vive en otras ciudades o incluso en otros países simplemente activando Zoom. "La organización de eventos online tiene sus ventajas porque hay menos costes y menos quebraderos de cabeza. Está siendo un descubrimiento".

Esta emprendedora explica que ha bajado mucho los precios con esta modalidad pero a cambio ha constatado el éxito de las propuestas: "Hay mucha gente nueva. Yo tenía una base de datos muy grande que está probando y se queda", asegura.

Este mismo lunes 25, se puede participar de una charla sobre cómo será la moda tras el confinamiento, cómo podemos arreglar nuestro armario y recombinar lo que tenemos para mantener el estilo esta desescalada.

El pago se puede hacer por la misma web y ni siquiera se necesita estar enganchada la hora que dura la charla, puesto que muchos eventos se graban y luego se pueden terminar de ver. "Máxima flexiblización", aclara Montse Ibáñez.