Premios Juventud 2026: Carín León lidera las nominaciones para la histórica gala del 3 de septiembre en Starlite Marbella

Carín León, Rosalía, Quevedo y Bad Bunny, entre los grandes protagonistas de las nominaciones a los Premios Juventud 2026. Cedida

La cuenta atrás para los Premios Juventud 2026 ya ha comenzado. La organización ha desvelado este martes la lista completa de nominados de una edición que marcará un antes y un después en la historia del certamen, ya que por primera vez en sus 23 años abandonará el continente americano para celebrarse en Europa.

La gala tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, dentro de la XV edición del festival Starlite Occident. El evento reunirá a algunos de los artistas más importantes de la música latina y pondrá el broche final a varias jornadas de actividades previas organizadas por TelevisaUnivision.

Carín León parte como gran favorito

El gran protagonista de las nominaciones es Carín León, que lidera la clasificación con nueve candidaturas, convirtiéndose en el artista con más opciones de premio en esta edición.

Tras él aparecen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno. Muy cerca se sitúan Shakira, Romeo Santos, Karol G, Quevedo, Farruko, Manuel Turizo, Eladio Carrión y Ovy On The Drums, que competirán con seis candidaturas.

El grupo de artistas con cinco nominaciones lo forman Rosalía, Maluma y Myke Towers, mientras que Aitana y Alejandro Sanz suman cuatro opciones a premio.

En total, los Premios Juventud reconocerán el trabajo de más de 330 artistas, grupos, productores y creadores de contenido, distribuidos en 50 categorías que abarcan la música, la televisión, el streaming y el universo digital.

Rosalía encabeza la representación española

España tendrá un protagonismo especial en esta edición gracias a la celebración de la gala en Marbella. Rosalía lidera la representación nacional con cinco nominaciones, entre ellas la de Álbum del Año por LUX.

Por detrás aparecen Aitana y Alejandro Sanz, con cuatro candidaturas cada uno, consolidando la presencia de artistas españoles entre los grandes nombres de la música latina.

Además, la organización ha creado la categoría 'Mejor Euro-Song', concebida para dar visibilidad al creciente peso de la música europea en el mercado latino. Entre los nominados figuran Ana Mena, Manuel Carrasco, Amaia, Judeline, Bad Gyal, Elvis Crespo y La Oreja de Van Gogh, entre otros.

Nueva categoría para los creadores de contenido

Otra de las novedades de esta edición será el estreno de 'Creator de España', una categoría que reconocerá por primera vez a los principales creadores de contenido digitales del país.

Los aspirantes al galardón son Elena Gortari, Jordi Rodríguez Moreno, Lola Lolita, Nil Ojeda y Tatiana Kaer, en una apuesta de la organización por estrechar la relación entre la industria musical y el contenido digital.

El público decidirá los ganadores

Como es habitual, los vencedores de las 50 categorías serán elegidos exclusivamente mediante votación popular.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de agosto a través de la página web oficial de los Premios Juventud, donde los seguidores podrán apoyar a sus artistas, canciones y creadores favoritos.

Marbella acogerá una edición para la historia

La elección de Marbella supone uno de los cambios más importantes en la trayectoria de los Premios Juventud. Desde su creación hace más de dos décadas, la ceremonia siempre se había celebrado en el continente americano, por lo que 2026 será la primera edición que cruce el Atlántico para instalarse en Europa.

La gala servirá también como uno de los grandes acontecimientos de la XV edición de Starlite Occident, consolidando al festival marbellí como uno de los principales escenarios internacionales para la música en directo.

Antes de la ceremonia, la organización celebrará PJ Fest, una programación especial con conciertos, encuentros y distintas actividades que recorrerá Miami, Houston y Los Ángeles antes de desembarcar en España.

Retransmisión internacional

La ceremonia estará producida por TelevisaUnivision y podrá seguirse en directo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, además de otros acuerdos de emisión en España y Latinoamérica.

En las próximas semanas también se darán a conocer los presentadores, las actuaciones musicales y los premios especiales de una edición que convertirá a Marbella en el epicentro mundial de la música latina durante una noche.