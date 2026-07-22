Carolina Marín y Marc Cucurella, los deportistas con los que más españoles se irían de cañas este verano

En el top 10 aparecen, junto a Cucurella, otros tres jugadores de la Selección: Lamine Yamal, Rodri y Marcos Llorente. Cedida

Compartir una caña sigue siendo uno de los planes favoritos del verano para muchos españoles. Si además pudieran elegir con qué deportista hacerlo, las preferencias están claras: Marc Cucurella y Carolina Marín figuran entre los nombres que más simpatía despiertan, según un estudio elaborado por Cerveceros de España.

La encuesta, realizada por Alpha Research a 2.000 personas mayores de 18 años de todo el país, analiza qué deportistas serían los compañeros ideales para disfrutar de una cerveza y una conversación durante las vacaciones.

Rafa Nadal lidera el ranking masculino

Aunque Marc Cucurella se ha convertido en una de las grandes revelaciones del estudio, el primer puesto sigue siendo para Rafa Nadal. El extenista encabeza la clasificación masculina con el 20% de los votos y es el favorito en once comunidades autónomas.

Por detrás aparecen Andrés Iniesta y Marc Márquez, ambos con un 14% de los apoyos. La cuarta posición es para Cucurella, que obtiene un 12,8% tras consolidarse como una de las figuras más populares del fútbol español, especialmente entre los jóvenes.

Carlos Alcaraz completa el Top 5 con un 9,3% de los votos. Entre los diez primeros también figuran otros nombres muy conocidos como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Marcos Llorente, Ilia Topuria o el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz.

Carolina Marín, la favorita entre las mujeres

En la clasificación femenina, Carolina Marín ocupa la primera posición con el 19,5% de los votos. La campeona olímpica de bádminton se mantiene como una de las deportistas más admiradas del país gracias a su palmarés y a su capacidad de superación tras varias lesiones de gravedad.

La atleta Ana Peleteiro se sitúa en segundo lugar con el 17,3% de los apoyos. El Top 5 lo completan las futbolistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas galardonadas con el Balón de Oro, y la nadadora Mireia Belmonte.

El ranking también incluye a otras deportistas muy populares como la nadadora Ona Carbonell, la tenista Garbiñe Muguruza, la tenista Paula Badosa y las futbolistas Jenni Hermoso y Cata Coll.

La cerveza, un hábito ligado a la socialización

El estudio también pone el foco en la forma en la que los españoles consumen cerveza. El 81% asegura que lo hace siempre acompañado de familiares o amigos, mientras que el 78% relaciona este momento con el aperitivo o el tapeo.

Además, seis de cada diez encuestados prefieren tomarla en formato caña en un bar o restaurante, lo que refuerza el papel de la hostelería como uno de los principales espacios de encuentro durante el verano.

Los responsables del informe destacan que, en un contexto cada vez más marcado por las pantallas y las relaciones digitales, quedar para tomar una caña continúa siendo una de las formas favoritas de socializar y mantener conversaciones cara a cara.