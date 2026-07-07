Los consumidores coinciden: Dia es hoy “una marca muy diferente” a la que recordaban

Tras años de renovación, la cadena apuesta por el boca a boca como mejor herramienta para mostrar la nueva realidad de sus tiendas.

Las claves

Las claves Generado con IA Dia ha renovado sus tiendas, ampliado su surtido y mejorado la experiencia de compra para ser el supermercado preferido en cada barrio. La nueva campaña de Dia, bajo el lema 'En serio. Muy bien.', da voz a los consumidores para mostrar el cambio positivo de la marca. La compañía destaca la importancia de la proximidad, con más de 2.350 tiendas en España, lo que le permite adaptarse mejor a las necesidades locales. Dia busca ser percibido como un supermercado moderno, cercano y útil para la vida diaria, aportando valor a las comunidades donde está presente.

Dia ha cambiado. Ha renovado sus tiendas, ha revisado el surtido y ha rediseñado la experiencia de compra con una ambición clara: ser el supermercado preferido en cada barrio.

Ahora quiere dejar atrás la imagen que muchos consumidores aún conservan de la marca y, para ello, ha situado en el centro de su nueva campaña una idea muy sencilla: que quienes vuelven a comprar en sus supermercados se sorprenden -para bien- por la nueva propuesta de la marca.

Bajo el lema "En serio. Muy bien.", Dia cede la palabra a los propios consumidores para que sean ellos quienes den fe de ese cambio. "Muchos consumidores están descubriendo que Dia es hoy una marca muy diferente a la que recordaban", explica Pilar Hermida, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia desde 2022.

Pilar Hermida, directora de comunicación de Dia. Cedida Dia

Para la directiva, esta expresión tan cotidiana “tiene fuerza porque suena auténtica, cercana y reconocible; no es un mensaje vacío, más bien una forma real de poner en palabras esa sensación de cambio”.

Cambio de percepción

Reinventar una marca requiere mucho tiempo. Y en los últimos años, mientras Dia avanzaba en la renovación de su modelo, muchos consumidores seguían asociando sus tiendas a una imagen que ya no se correspondía con la realidad.

La distancia entre la experiencia real de quienes compran en sus establecimientos y la percepción de quienes hacía tiempo que no entraban en ellos terminó convirtiéndose en el punto de partida de la campaña.

“La comunicación puede generar interés, pero la percepción se construye en la experiencia real de compra. Y no solo en la tienda sino también online”, afirma Hermida.

Interior de una tienda Dia. Cedida Dia

La nueva campaña se construye sobre cambios visibles para el consumidor: “tiendas renovadas, un surtido más amplio, productos de máxima calidad, frescos diarios y una experiencia de compra más sencilla”

En este caso, continúa la directora de comunicación de la marca, “la publicidad no crea el cambio, sino que amplifica y hace visible a más personas lo que pueden comprobar cuando entran en una tienda Dia”.

En un mercado tan competitivo como el de la distribución alimentaria, reconstruir la confianza del consumidor es un proceso lento. La campaña pone voz a un cambio que, según la compañía, ya se ha producido.

En ese contexto, se decidió que los protagonistas serían los propios clientes. "En un entorno muy saturado de comunicación, las personas prestan cada vez más atención a lo que les cuentan otros consumidores y a sus experiencias reales", señala Hermida, y “esa recomendación es hoy más creíble que cualquier mensaje puramente corporativo”.

El supermercado de barrio

Más allá de la nueva campaña, Hermida considera que uno de los principales activos diferenciales de Dia sigue siendo su proximidad. En España, la compañía cuenta con más de 2.350 establecimientos repartidos por todo el territorio, una red que le permite formar parte de la rutina diaria de millones de consumidores.

“En el caso de Dia, esa capilaridad permite además estar muy presente en la rutina de cada barrio, entendiendo mejor las necesidades del cliente y respondiendo con mayor rapidez y flexibilidad”, comenta la directora de comunicación.

“En un contexto donde el tiempo y la facilidad son cada vez más determinantes, la proximidad vuelve a tener un valor clave. Contar con una tienda cerca de casa no solo posibilita la compra diaria, también aporta agilidad, cercanía y una relación más directa con el entorno en el que vivimos”, asegura.

La experiencia de compra ha cambiado en los supermercados Dia. Cedida Dia

Esa cercanía conecta con el propósito que Dia ha definido para esta nueva etapa, estar al lado del consumidor y facilitar su día a día: “Es ofrecer soluciones útiles a necesidades reales, adaptarse a cómo quiere comprar en cada momento y estar presente tanto en el barrio como en el entorno digital”, comenta Hermida.

Pero también, “es lograr que cada barrio sienta que tener una tienda Dia aporta valor a su comunidad, como motor de empleo y emprendimiento y como punto de encuentro para los vecinos”.

En definitiva, el reto ya no consiste únicamente en transformar el negocio, sino en conseguir que quienes hace tiempo dejaron de comprar en Dia vuelvan a darle una oportunidad.

“Nos gustaría que descubriera un supermercado moderno, cercano y pensado para facilitar la compra diaria. Un Dia con tiendas renovadas, productos de máxima calidad, una propuesta completa y una experiencia omnicanal integrada", concluye Hermida.