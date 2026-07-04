El refugio de Aitana Sánchez-Guijón (57 años) es un pueblo de 1.000 habitantes: playas paradisíacas y patrimonio atunero

La trayectoria de Aitana Sánchez-Gijón es una de las más sólidas y reconocidas del panorama cultural español. Nacida en Roma en 1968 y criada entre Italia y España, la actriz comenzó muy joven su carrera interpretativa y, desde entonces, ha construido una filmografía marcada por la versatilidad y el prestigio.

A lo largo de más de cuatro décadas ha trabajado con algunos de los directores más importantes del cine español e internacional, participando en títulos tan emblemáticos como Boca a boca o Volavérunt. Su carrera, además, ha estado estrechamente vinculada al teatro, disciplina en la que también ha cosechado reconocimientos, incluido el reciente Goya de Honor 2025.

Lejos de los focos y del ritmo frenético de los rodajes, la actriz encuentra desde hace años su refugio personal en Zahara de los Atunes, un pequeño pueblo gaditano que apenas supera el millar de habitantes durante el invierno y que se ha convertido en uno de sus lugares predilectos para desconectar, disfrutar del mar y vivir con absoluta discreción.

Un paraíso atlántico ligado al mar y a la tradición

Situado en la costa de Cádiz, dentro del término municipal de Barbate, Zahara de los Atunes es uno de esos lugares capaces de conservar su esencia pese al creciente interés turístico.

Durante gran parte del año apenas supera los 1.300 habitantes censados, aunque con la llegada del verano la población se multiplica y sus calles se llenan de visitantes atraídos por sus playas, su gastronomía y su ambiente relajado.

La relación de Aitana Sánchez-Gijón con este rincón de la Costa de la Luz es profunda y prolongada en el tiempo. La actriz lleva décadas veraneando en la localidad, hasta el punto de considerar Zahara como su auténtico refugio emocional.

No nació allí, pero sí ha convertido el pueblo en su lugar de referencia para las vacaciones familiares, donde ha pasado numerosos veranos junto a sus hijos y donde puede disfrutar de una vida alejada de la exposición mediática.

De hecho, su vínculo con Zahara también tiene un componente familiar, ya que su hermano, Eloy Sánchez-Gijón de Angelis, está al frente del conocido chiringuito El Pez Limón, uno de los establecimientos más populares de la zona.

Precisamente, la gastronomía constituye uno de los grandes atractivos del municipio y el nombre del pueblo ya anticipa cuál ha sido históricamente su principal motor económico.

La denominación "de los Atunes" hace referencia a la pesca del atún rojo mediante la almadraba, una técnica milenaria introducida por los fenicios y que todavía hoy sigue formando parte de la identidad local.

La propia historia de Zahara está íntimamente ligada a esta actividad. Durante la Edad Media, Alfonso X el Sabio cedió la explotación pesquera a la Casa de Medina Sidonia, que mantuvo durante siglos el monopolio del atún en esta parte del litoral gaditano.

Playa de Zahara de los Atunes.

Aquella riqueza hizo necesario proteger la costa frente a los frecuentes ataques de piratas berberiscos, motivo por el que en el siglo XVI se levantó el conocido Palacio de las Pilas, también llamado Castillo de la Almadraba.

Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural, no solo tenía funciones defensivas, sino que también era el gran centro de procesamiento del atún, donde se troceaba, salaba y preparaba el pescado antes de su distribución.

Aunque actualmente se conserva parcialmente, sigue siendo el principal símbolo histórico de Zahara y uno de los espacios más visitados del municipio.

El legado almadrabero continúa muy presente en la actualidad. Restaurantes, bares y chiringuitos convierten el atún rojo en el protagonista absoluto de sus cartas, ofreciendo elaboraciones que van desde recetas tradicionales hasta propuestas de alta cocina.

Además, cada año el pueblo celebra la Ruta del Atún, uno de los acontecimientos gastronómicos más destacados de la provincia de Cádiz, que reúne a miles de visitantes en torno a este producto.

Un entorno natural único

Sin embargo, Zahara de los Atunes no vive únicamente de su tradición culinaria. Buena parte de su atractivo reside en un entorno natural excepcional.

Sus más de ocho kilómetros de costa forman una extensa franja de arena fina bañada por el Atlántico, donde se alternan zonas urbanas con otras prácticamente vírgenes.

La playa de la Virgen del Carmen, situada junto al núcleo urbano, es una de las más frecuentadas.

A pocos kilómetros aparecen otros enclaves especialmente valorados por quienes buscan mayor tranquilidad, como Atlanterra, la playa de Los Alemanes o la cala de El Cañuelo, espacios que conservan un carácter salvaje y ofrecen algunas de las aguas más transparentes del litoral andaluz.

Además, el municipio se encuentra rodeado de espacios naturales protegidos de enorme valor ecológico.

Muy cerca se localizan el Parque Natural del Estrecho y el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, donde acantilados, pinares y miradores naturales permiten contemplar algunas de las panorámicas más espectaculares del Atlántico.

Las posibilidades para el turismo activo son igualmente amplias. Existen senderos costeros que unen Zahara con Atlanterra, rutas que conducen hasta el faro de Camarinal o recorridos hacia playas tan emblemáticas como Bolonia y El Cañuelo.

Para quienes buscan itinerarios más exigentes, las sierras cercanas de La Plata o El Retín ofrecen propuestas de senderismo en plena naturaleza.