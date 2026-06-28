Es oficial: España ofrece alquileres gratis y puestos de trabajo a las familias que se muden a este pueblo en la montaña

La despoblación rural sigue siendo uno de los grandes desafíos demográficos de España. Según diversos estudios, cerca de 4.000 municipios españoles están en riesgo de desaparición por la pérdida continuada de habitantes, el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional.

Las provincias del interior, especialmente las de Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha, son algunas de las más afectadas. En muchas de estas localidades la población apenas supera unas decenas de vecinos y la edad media no deja de aumentar.

Ante este escenario, las administraciones públicas han puesto en marcha medidas destinadas a atraer nuevos residentes y garantizar la supervivencia de los pueblos. Ayudas económicas, cesión de viviendas, incentivos al emprendimiento o facilidades para el teletrabajo son algunas de las fórmulas que ya se están aplicando en distintos puntos del país.

Una de las iniciativas más llamativas se encuentra en Arenillas, un pequeño municipio soriano de apenas 40 habitantes que ofrece alquiler gratuito y oportunidades laborales a las familias que decidan comenzar una nueva vida en plena montaña soriana.

Arenillas busca nuevos vecinos para frenar la despoblación

Situado en la comarca de Berlanga, en la provincia de Soria, Arenillas se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados de lucha contra la despoblación.

Este pequeño municipio de Castilla y León, que durante los meses de invierno cuenta con entre 30 y 40 residentes, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de repoblación con el objetivo de garantizar el futuro de la localidad.

La propuesta va mucho más allá de una simple invitación a instalarse en el pueblo. El Ayuntamiento ha rehabilitado siete viviendas completamente equipadas que pone a disposición de las familias seleccionadas sin coste de alquiler.

De esta manera, quienes decidan mudarse podrán reducir de forma considerable uno de los principales gastos asociados al cambio de residencia.

Además de facilitar el acceso a la vivienda, el consistorio también ofrece oportunidades laborales vinculadas a la propia vida del municipio. Entre los perfiles demandados se encuentran personas interesadas en gestionar el bar social o el centro comunitario, dos espacios esenciales para la convivencia vecinal.

Asimismo, se buscan trabajadores para labores de mantenimiento y construcción, una actividad fundamental para conservar las infraestructuras del pueblo.

A todo ello se suma un aspecto cada vez más determinante a la hora de elegir dónde vivir: la conectividad. Consciente de que el teletrabajo se ha consolidado en muchos sectores, Arenillas dispone de conexión a internet mediante fibra óptica, lo que permite desarrollar actividad profesional a distancia sin las limitaciones habituales de otras zonas rurales.

El proyecto está especialmente orientado a familias con hijos, ya que uno de los principales objetivos es asegurar el relevo generacional. Aunque Arenillas no dispone de colegio propio, los menores pueden asistir al centro educativo público de la cercana localidad de Berlanga de Duero, situada a unos 20 kilómetros.

El transporte escolar y la educación están garantizados, lo que facilita la integración de las nuevas familias.

El proceso de selección, sin embargo, no es automático. Los interesados deben presentar una solicitud detallando su proyecto de vida y explicando de qué manera pueden contribuir al desarrollo de la comunidad.

El Ayuntamiento valora especialmente aquellas propuestas que demuestren voluntad de permanencia y participación activa en la vida social del municipio.

La iniciativa de Arenillas se enmarca dentro de una tendencia cada vez más extendida en Europa para revitalizar las zonas rurales y de montaña. A diferencia de otros programas muy conocidos, como las populares casas a un euro que exigen importantes inversiones en rehabilitación, el municipio soriano entrega viviendas listas para entrar a vivir.

Ubicado a aproximadamente dos horas en coche de Madrid, Arenillas también destaca por su riqueza paisajística y cultural. Sus alrededores están marcados por extensos campos de lavanda y por una creciente actividad artesanal relacionada con las plantas aromáticas.

El municipio, además, alberga iniciativas como el Boina Fest, un festival musical centrado en visibilizar la realidad de la España vaciada, así como eventos deportivos como la ruta ciclista CorZarios.

A ello se suman otros atractivos patrimoniales, entre los que destacan las fachadas decoradas con tradicionales esgrafiados geométricos, el Paseo de las Fuentes o el albergue turístico La Casa del Curato, elementos que reflejan el carácter singular de una localidad que busca reinventarse para asegurar su supervivencia.