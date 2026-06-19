El pueblo ideal para recorrer a pie y comer pescado fresco: patrimonio industrial y un dique romano del siglo II a.C.

Hay fines de semana en los que el cuerpo solo te pide desconectar el móvil, meter cuatro cosas en una maleta de mano y salir a la carretera sin rumbo fijo. Buscar ese equilibrio entre no hacer absolutamente nada y, a la vez, exprimir el día al máximo se ha convertido en el verdadero lujo de nuestras escapadas actuales.

A veces no hace falta complicarse la vida con vuelos interminables ni itinerarios milimetrados; el plan perfecto suele ser tan simple como encontrar un rincón bonito, donde se coma de lujo, se pueda pasear respirando aire limpio y el ritmo del reloj lo marque, por una vez, la luz del sol.

Si tienes en mente un plan así para tu próxima escapada, O Barqueiro tiene todas las papeletas para convertirse en tu nuevo lugar favorito. Este pequeño pueblo marinero, escondido en lo más alto de la provincia de A Coruña, es ese secreto a voces del norte gallego que enamora por su autenticidad, sus tabernas de siempre y unos paisajes brutales.

O Barqueiro, A Coruña

A simple vista, O Barqueiro recuerda a algunos de los pueblos costeros más fotografiados de Europa. Las casas de colores se distribuyen sobre la ladera formando una especie de anfiteatro natural que desciende hasta el puerto, creando una imagen que muchos comparan con la costa Amalfitana.

Sin embargo, aquí el protagonismo no lo tienen los limoneros ni las terrazas mediterráneas, sino el océano, el salitre y la intensa tradición pesquera que define la vida de sus habitantes.

Capital del municipio de Mañón, O Barqueiro se encuentra en el estuario del río Sor, justo en el punto donde el mar Cantábrico y el océano Atlántico parecen encontrarse frente a la cercana Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica.

Con menos de quinientos habitantes, este pequeño enclave conserva la esencia de las villas marineras gallegas, permitiendo recorrerlo cómodamente a pie mientras se disfruta de sus vistas sobre la ría y del ambiente tranquilo que se respira en sus calles.

Su historia está ligada al agua desde sus orígenes, de hecho, el propio nombre de la localidad explica perfectamente cómo nació este rincón gallego.

Mucho antes de que existieran carreteras y puentes, la única forma de cruzar la ría que separa las provincias de A Coruña y Lugo era mediante una pequeña embarcación.

El encargado de realizar esos trayectos era el barquero, una figura imprescindible para transportar personas, mercancías e incluso ganado de una orilla a otra. Su trabajo fue tan importante para la vida de la comarca que terminó dando nombre al pueblo que fue creciendo alrededor de este paso natural.

Con el paso de los años, la actividad pesquera y comercial convirtió a O Barqueiro en un puerto de referencia dentro de la zona.

La protección natural que ofrece la ría frente a los temporales del Cantábrico favoreció el desarrollo de la localidad hasta la llegada del emblemático puente metálico inaugurado en 1901, una infraestructura que puso fin al antiguo servicio de barca, aunque no consiguió borrar la huella de aquel oficio que sigue vivo en el nombre del pueblo.

Qué ver en O Barqueiro y sus alrededores

Una de las grandes ventajas de O Barqueiro es que puede recorrerse sin prisas. Sus calles estrechas, las fachadas de colores y el ambiente marinero invitan a caminar sin un rumbo concreto, descubriendo rincones que parecen detenidos en el tiempo.

El puerto es el auténtico corazón de la localidad. Pasear junto a los barcos pesqueros, observar el ir y venir de las embarcaciones y contemplar la calma de la ría es uno de esos placeres sencillos que definen cualquier visita a este rincón de Galicia.

Muy cerca se encuentra Estaca de Bares, un lugar imprescindible para cualquier viajero. Además de ser el punto más septentrional de la península ibérica, ofrece algunas de las vistas más espectaculares de toda la costa gallega.

Allí se alza el histórico faro y el antiguo semáforo marítimo, mientras el horizonte muestra el encuentro entre el Atlántico y el Cantábrico en un paisaje que impresiona en cualquier época del año.

Las playas también son otro de los grandes atractivos de la zona. Arealonga destaca por su enorme extensión de arena blanca y por las aguas tranquilas de la ría, mientras que la playa de Esteiro combina dunas, naturaleza salvaje y buenas condiciones para la práctica del surf.

Para quienes buscan una fotografía inolvidable, una parada casi obligatoria es el famoso Banco de Loiba.

Situado a pocos kilómetros, este mirador alcanzó fama internacional por las impresionantes panorámicas que ofrece sobre los acantilados y el océano, convirtiéndose en uno de los lugares más fotografiados del norte de España.

El paraíso del pescado y el marisco

Si los paisajes son uno de los motivos para visitar O Barqueiro, la gastronomía es la razón por la que muchos desean regresar. La ría proporciona algunas de las mejores materias primas de la costa gallega y eso se nota en cada plato.

Los pescados frescos son una auténtica especialidad. Lubinas, rodaballos o sargos llegan a las cocinas con una calidad excepcional gracias a unas aguas especialmente ricas, situadas entre el Cantábrico y el Atlántico.

El resultado son piezas con una textura firme y un sabor intenso que conquistan a cualquier amante de la cocina marinera.

El marisco ocupa también un lugar privilegiado en las mesas de la zona. Los percebes recogidos en los acantilados cercanos gozan de una excelente reputación, aunque tampoco faltan las almejas a la marinera, las navajas, los bueyes de mar o el clásico pulpo a la gallega, uno de los platos imprescindibles para cualquier visitante.

Mención aparte merecen los berberechos de la ría, especialmente apreciados por su sabor limpio y ligeramente dulce. Criados en fondos arenosos de gran calidad, están considerados entre los más valorados de Galicia.

Y para completar la experiencia gastronómica, nada mejor que una buena empanada gallega. Las versiones de bonito o bacalao son habituales, aunque quienes tengan suerte podrán encontrar auténticas delicias elaboradas con berberechos o zamburiñas.

Todo ello acompañado por un vino blanco gallego, ya sea un Albariño o un Ribeiro, convierte cualquier comida frente al puerto en uno de esos recuerdos que permanecen mucho tiempo después de terminar la escapada.