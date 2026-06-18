Un brindis por el talento: Fundador acompaña a las grandes referentes del periodismo y la literatura en los Premios Maga de Magas

Esta gran noche del talento femenino cerró con el exclusivo cóctel de ‘Magas por Fundador’, elaborado con Fundador Sherry Cask Doble Madera.

El corazón de Madrid se vistió de gala para albergar el pasado 9 de junio la IV edición de los Premios Maga de Magas, una cita organizada conjuntamente por EL ESPAÑOL y Magas que ha logrado ganarse a pulso el prestigioso sobrenombre de los 'Pulitzer femeninos en español'.

El Auditorio Abante, en el barrio de Salamanca, se convirtió en el epicentro de una velada transformadora donde las palabras, la excelencia y los referentes femeninos se erigieron como las absolutas protagonistas de la noche.

Ha sido precisamente este cuarto año el que ha traído la consolidación definitiva a estos galardones, marcados en rojo en el calendario de la sociedad civil, la comunicación y la empresa. Por el photocall de este evento desfilaron personalidades del ámbito corporativo, creadores de opinión y destacados cronistas.

Fundador estuvo presente en la velada a través de su propuesta de cóctel exclusivo, diseñado para reinterpretar el brandy en un contexto contemporáneo de socialización.

Un olimpo de letras, compromiso y verdad

Premiadas Premios Maga de Magas. Nieves Díaz.

La esencia de esta ceremonia íntima, pero de inmensa trascendencia, radicó en premiar a cinco mujeres absolutamente imprescindibles para entender el panorama de la literatura y el periodismo contemporáneo.

Las galardonadas de este año encarnan el rigor, la audacia y la belleza expresiva en sus respectivas disciplinas: Julia Otero, distinguida como Mejor Creadora de Opinión; Luz Gabás, galardonada como Mejor Novelista; Anna Caballé, en la categoría de Mejor Ensayista; Julia Navarro, reconocida por su impecable Trayectoria Profesional; y María Senovilla, premiada como Mejor Reportera por su valentía en el terreno de los hechos.

Las palabras de las premiadas, cargadas de emoción, intelecto y verdad, despertaron de inmediato sonrisas cómplices, asentimientos profundos y vítores de un reconocimiento sincero. La velada se consolidó como un altavoz imprescindible para visibilizar el talento femenino y, en esta noche mágica de reconocimiento a las mujeres, no podía faltar Fundador.

Tras las emociones vividas durante la entrega de premios, la ceremonia se trasladó a la espectacular terraza de Abante. Allí, con unas vistas privilegiadas al Parque del Retiro, tuvo lugar el tradicional cóctel de clausura, donde los asistentes compartieron anécdotas y conversaciones de la mano del cóctel ‘Magas por Fundador’.

Paúl Herrera, Director de Marketing del Grupo Emperador y Luz Gabás, ganadora premio Maga de Magas a la mejor novelista.

Bodegas Fundador –una institución con origen en Jerez de la Frontera y casi 300 años de historia a sus espaldas— maridó esta velada con este combinado que se convertirá, sin duda, en la bebida refrescante del verano.

El corazón histórico del cóctel

Cóctel 'Magas por Fundador' hecho con Fundador Sherry Cask Doble Madera y soda de pomelo. Nieves Díaz.

La arquitectura del cóctel 'Magas por Fundador' responde a un minucioso ejercicio de equilibrio entre el arraigo de la tradición vinícola española y el alma contemporánea de la revista. El ingrediente principal de la bebida es Fundador Sherry Cask Doble Madera, un Brandy Solera Reserva. Su singularidad radica en un meticuloso proceso de doble añejamiento llevado a cabo en las sherry casks de la bodega jerezana, barricas que previamente han envejecido vinos amontillados y olorosos.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Cruz Sánchez de Lara y algunas invitadas. Nieves Díaz.

Este método aporta al destilado notas de frutos secos y madera, dándole un carácter que funciona como la base perfecta del combinado. Para adaptar esta base tradicional a una propuesta de tardeo actual y veraniega, el brandy se mezcló con notas cítricas de lima y el punto amargo del pomelo. El resultado es un sabor equilibrado, fresco y alejado de los combinados dulces convencionales, ideal para un afterwork o un evento social. La elaboración de esta bebida es la siguiente:

Elaboración: 1. Llenar un vaso alto con hielo. 2. Verter 5 cl de Fundador Sherry Cask Doble Madera. 3. Añadir 1,5 cl de lima. 4. Echar una soda de pomelo. 5. Remover suavemente con una cuchara de cóctel. 6. Decorar el borde del vaso con sal azul y media rodaja de pomelo rosa.

Elaboración del cóctel 'Magas por Fundador'. Nieves Díaz.jpg

Esta reinterpretación permite a Fundador conectar con nuevas ocasiones de consumo, alejándose del imaginario más tradicional del brandy para integrarse en propuestas de tardeo, afterwork y experiencias sociales contemporáneas.

El toque final lo puso una escarcha de sal azul en el borde de la copa. Además de equilibrar los sabores en el paladar, funcionó como un guiño directo a la identidad visual de la publicación organizadora.

Con el eco de los discursos de Julia Otero, Luz Gabás o Julia Navarro aún resonando entre las copas, el brindis final con el exclusivo combinado de Fundador selló el compromiso de una sociedad que reconoce a sus referentes.