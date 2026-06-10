La ciudad ideal para comer bien y recorrer a pie una muralla medieval de 800 años: joya de la arquitectura militar

La puerta de Amayuelas y la catedral de Santa María en Ciudad Rodrigo.

La historia de España se entiende, en gran medida, a través de sus fronteras. Durante siglos, el mapa del país se dibujó a base de batallas, pactos y, sobre todo, de la necesidad de defender el territorio.

Además de una larga lista de libros, estos sucesos dejaron como herencia un país repleto de castillos, fortalezas y ciudades amuralladas que no se construyeron por estética, sino por pura supervivencia estratégica. Hoy, son miles de personas las que desean descubrir ese pasado.

No solo por la monumentalidad de sus murallas, sino porque permiten entender cómo se construían las fronteras, cómo evolucionó la guerra y de qué manera crecieron las ciudades alrededor de esos sistemas defensivos. Y dentro de nuestras fronteras, pocas lo explican tan bien como Ciudad Rodrigo.

Una ciudad militarizada

Situada junto al río Águeda y muy cerca de la frontera con Portugal, Ciudad Rodrigo es una de esas escapadas que sorprenden desde el primer momento.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta localidad salmantina combina patrimonio monumental, arquitectura militar, ambiente castellano y una gastronomía contundente que encaja perfectamente con un fin de semana de desconexión.

Uno de los aspectos más interesantes de la ciudad es que mantiene uno de los sistemas defensivos más impresionantes del oeste peninsular. Su muralla medieval, levantada inicialmente en el siglo XII por orden de Fernando II de León, rodea todavía buena parte del casco histórico y conserva un estado excepcional.

El recinto original superaba los dos kilómetros de perímetro y hoy sigue siendo posible recorrer amplios tramos del adarve, la parte alta de la muralla desde donde se obtienen vistas abiertas del campo charro, del río y de las torres que sobresalen en el perfil urbano.

Sin embargo, lo que convierte a Ciudad Rodrigo en un lugar especialmente interesante no es únicamente la conservación de sus murallas medievales, sino la evolución posterior de todo el sistema defensivo.

Con la aparición de la artillería moderna, aquellas estructuras verticales dejaron de ser eficaces y la ciudad tuvo que adaptarse a una nueva forma de combatir.

Ahí entran en juego los baluartes, fosos, revellines y contraescarpas añadidos entre los siglos XVII y XVIII siguiendo modelos inspirados en el sistema Vauban, desarrollado por el célebre ingeniero militar francés.

Ese conjunto convierte a la ciudad en un auténtico manual de arquitectura militar al aire libre, donde pasear por sus defensas permite entender cómo convivieron distintas etapas históricas dentro de una misma fortificación.

Hay zonas donde todavía se aprecia claramente el trazado medieval y otras donde la geometría defensiva adopta formas estrelladas mucho más propias de la era de la pólvora.

Todo ello, además, integrado en una ciudad viva y no en un recinto aislado para turistas.

Qué ver en Ciudad Rodrigo

Las puertas históricas ayudan también a comprender la importancia estratégica que tuvo Ciudad Rodrigo durante siglos. La Puerta del Sol sigue siendo uno de los accesos más reconocibles, mientras que la Puerta de Santiago mantiene ese carácter defensivo monumental tan característico de las plazas fuertes fronterizas.

Más singular todavía resulta la Puerta de la Colada, que desciende hacia el río y conecta directamente con una de las zonas más fotogénicas del entorno.

Además, la cercanía con Portugal convirtió a Ciudad Rodrigo en un enclave militar clave durante numerosos conflictos, especialmente en la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas.

La ciudad sufrió asedios muy duros y todavía hoy pueden verse impactos de artillería en varios edificios históricos. Lejos de esconder esas cicatrices, forman parte de la identidad del lugar y ayudan a entender la intensidad de algunos episodios históricos que marcaron la frontera hispano-lusa.

Una vez dentro del recinto amurallado, el ambiente cambia por completo. Las calles empedradas, las fachadas de piedra dorada y las plazas con soportales crean un casco histórico muy agradable para recorrer a pie.

No da la sensación de ser una ciudad convertida exclusivamente en decorado monumental, porque sigue teniendo vida local, terrazas llenas y comercios tradicionales que mantienen cierta autenticidad difícil de encontrar en otros destinos más masificados.

Catedral de Santa María en Ciudad Rodrigo, Salamanca.

Uno de los edificios que domina completamente el perfil urbano es el Castillo de Enrique II de Trastámara, levantado en el siglo XIV como gran pieza defensiva de la ciudad. Su enorme Torre del Homenaje sobresale desde distintos puntos del casco histórico y recuerda constantemente el pasado estratégico de la localidad.

Hoy funciona como Parador de Turismo, algo que permite tanto alojarse dentro de la fortaleza como entrar simplemente a tomar algo disfrutando de unas vistas privilegiadas.

Muy cerca aparece otro de los grandes símbolos monumentales de la ciudad: la Catedral de Santa María. Su construcción comenzó en el siglo XII y mezcla elementos románicos y góticos de una forma especialmente interesante.

El Pórtico del Perdón suele ser una de las partes que más llaman la atención por sus detalles escultóricos, mientras que el claustro aporta esa sensación de calma que tienen muchas catedrales castellanas.

Incluso aquí siguen presentes las huellas de los conflictos bélicos, porque en la Torre de las Campanas todavía se distinguen marcas de antiguos bombardeos.

La Plaza Mayor funciona como auténtico centro social de Ciudad Rodrigo. Allí se concentran terrazas, bares y buena parte del movimiento cotidiano de la ciudad. El Ayuntamiento renacentista, con su galería de arcos, aporta además uno de los rincones más reconocibles del conjunto histórico.

Durante el famoso Carnaval del Toro, considerado la gran fiesta local, toda esta zona cambia completamente de ambiente y se convierte en el corazón de las celebraciones.

Caminar por Ciudad Rodrigo también implica ir encontrándose continuamente con palacios señoriales que recuerdan la importancia política y militar que llegó a tener la ciudad.

El Palacio de los Águila destaca especialmente por su tamaño y por su elegante patio plateresco, mientras que el Palacio del Conde de Alba de Yeltes conserva una fachada imponente que ayuda a imaginar el peso de la nobleza en esta zona fronteriza.

Debido a todos estos motivos, Ciudad Rodrigo forma parte de una candidatura especialmente relevante para convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro del proyecto de las "Fortificaciones de la Raya", una propuesta conjunta que busca proteger las grandes ciudades fortificadas de la frontera entre España y Portugal.

En esa lista aparecen también localidades portuguesas como Elvas o Almeida, vinculadas históricamente a la misma red defensiva.

La candidatura pone el foco precisamente en lo que hace diferente a Ciudad Rodrigo: la manera en la que una ciudad medieval logró adaptarse durante siglos a las nuevas técnicas militares sin perder autenticidad ni transformar completamente su estructura urbana.

Esa convivencia entre muralla medieval y fortificación abaluartada es una de las grandes razones por las que arquitectos e historiadores consideran este enclave una pieza excepcional dentro del patrimonio militar europeo.