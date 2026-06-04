El pueblo ideal para recorrer a pie y donde mejor se come según la Guía Repsol: es Conjunto Histórico-Cultural

Elegir el que sería el pueblo medieval más bonito de España sería tarea (casi) imposible. La inmensa belleza e historia que abarca el país es tal que contamos con un extenso listado de lugares que merecen ser reconocidos como tal, en cualquiera de sus puntos cardinales.

Nosotros queremos ponértelo un poquito más fácil. Para ello, en esta ocasión nos centramos en la Comunidad Valenciana y uno de los pueblos más bonitos que te puedes encontrar aquí es Bocairent.

Así lo ha categorizado la prestigiosa Guía Repsol, y no es para menos. Este encantador pueblo medieval, enclavado en la comarca de la Vall d'Albaida y rodeado por el majestuoso Parque Natural de la Sierra de Mariola, es un destino que no puedes dejar pasar si eres amante de la historia, la naturaleza y la belleza arquitectónica.

Viaje al pasado

Bocairent, desde la carretera, parece una postal de esas que te transportan a otra época. Sus calles estrechas y empinadas, labradas en la roca, cuentan con un entramado urbano que se remonta a la época musulmana.

Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, está repleto de sorpresas, desde plazas escondidas hasta impresionantes miradores para disfrutar de algunas de las mejores panorámicas de la región.

Fotografía aérea de Bocairent, Valencia. iStock

Paseando por los callejones del casco histórico podrás descubrir ermitas como la de San Juan Bautista y la Virgen de los Desamparados, además de antiguos portales y accesos históricos, como el Portal de San Blai o la Calzada Excusada. Cada rincón respira historia y ofrece una oportunidad para detenerse y comprobar por qué Bocairent ostenta semejante distintivo.

Cuevas impresionantes

Sin duda, uno de los principales atractivos turísticos de Bocairent es las Covetes dels Moros, una serie de cuevas artificiales excavadas en el acantilado del Barranco de la Fos, junto al río Clariano.

El impresionante conjunto de cuevas, cuyo origen se desconoce con exactitud, cuenta con múltiples orificios en la roca que, al visitarlos, revelan un misterioso laberinto subterráneo.

El acceso a estas cuevas es relativamente fácil. Una vez dentro, puedes imaginar cómo este lugar fue utilizado en tiempos remotos, probablemente como almacén o refugio. La sensación de estar rodeado de roca y aire fresco recrea una sensación muy extraña pero agradable.

Sierra de Mariola

La historia industrial también es un punto fuerte en Bocairent. Una vez aquí, no te puedes perder las Cavas de Bocairent, unas antiguas neveras, construidas en la Sierra de Mariola.

Estas fueron esenciales para la economía de la zona durante siglos, ya que se utilizaban para almacenar nieve y convertirla en hielo, un bien muy valioso en épocas pasadas.

Entre ellas destaca la Cava de Sant Blai, situada a espaldas del barrio medieval, y la monumental Cava de En Miquel, que data del siglo XVIII. Estas construcciones son un testimonio de la habilidad de los habitantes de Bocairent para adaptarse a su entorno natural y aprovechar los recursos que ofrecía la montaña.

Los mejores miradores

Bocairent también es conocido por su red de puentes y miradores, que te dan la oportunidad de disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares. Entre los puentes más destacados se encuentra el Darrere la Vila, el más antiguo del municipio, construido en el siglo XVI.

Este puente no solo servía como acceso principal al pueblo, sino que también ofrece una de las vistas más icónicas de Bocairent, con las casas colgando de la roca y la sierra al fondo.

Vista de la catedral de Bocairent, Valencia. iStock

Además, el Mirador de Bocairent es el lugar perfecto para contemplar la belleza de este espectacular pueblo valenciano desde lo alto. Las vistas desde aquí son simplemente impresionantes, especialmente al atardecer, cuando la luz baña las montañas y el casco antiguo.

Cómo llegar

Bocairent está muy bien ubicado, por lo que llegar hasta aquí no te resultará complicado, especialmente desde Valencia, que en coche se tarda aproximadamente una hora. Solo tienes que tomar la autovía A-7 en dirección a Alcoy, salir en la salida de Onteniente y continuar por la carretera CV-81 hasta llegar al pueblo.

Una vez aquí, tu visita no estará completa hasta que degustes su gastronomía local. Los platos tradicionales de la comarca, como el arroz al horno, el gazpacho manchego o el popular embutido de la zona, deleitan a los comensales con sabores auténticos y llenos de historia.

Además, la cercanía del Parque Natural de la Sierra de Mariola asegura ingredientes frescos y de calidad, lo que convierte cualquier comida en una experiencia culinaria excepcional.