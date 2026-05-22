Textura invisible y alta protección: Así es la nueva revolución solar de Neutrogena

La firma presenta un protector solar con un tratamiento completo que responde a las principales preocupaciones cutáneas.

A menudo, cuando hacemos nuestra rutina de skincare o cuando nos maquillamos, solemos ver el protector solar como un paso extra que no siempre aplicamos.

Sin embargo, estamos cometiendo un grave error y los expertos son estrictos en este aspecto: es necesario aplicar crema solar a diario. La piel tiene memoria e incluso en los días más nublados, las radiaciones UV nos alcanzan, acelerando el fotoenvejecimiento y causando daños estructurales.

Conscientes de este desafío, Neutrogena ha dado con la fórmula definitiva para que este paso sea agradable de usar y sencillo de integrar. Respaldada por más de 40 años de experiencia en investigación en fotoprotección y desarrollada en colaboración con dermatólogos, la marca introduce Ultra Sheer, una gama pensada para adaptarse al ritmo del consumidor actual.

Un enfoque 3 en 1

Fluido hidratante Neutrogena Ultra Sheer.

El principal punto a destacar de este lanzamiento es su beneficio 3 en 1, presente en todas las fórmulas de la gama. Neutrogena no solo busca crear una barrera contra el sol, sino ofrecer un tratamiento completo que responda a las principales preocupaciones cutáneas actuales:

Alta protección de amplio espectro: Ofrece un escudo frente a los rayos UVB (causantes de las quemaduras) y UVA –incluido el UVA largo–, incluyendo la protección frente a la luz visible.

Acción antioxidante: Gracias a su fórmula, ayuda a proteger frente al daño causado por el estrés oxidativo y los radicales libres, contribuyendo a prevenir los signos visibles del fotoenvejecimiento.

Hidratación intensa con acabado invisible: El resultado es una textura ultraligera de rápida absorción que no deja residuo.

Ciencia e innovación: la tecnología Helioplex

La eficacia de Ultra Sheer no es casualidad. La línea incorpora la tecnología Helioplex, un sistema avanzado de filtros solares que crea una película protectora uniforme y resistente sobre la piel.

Pero Neutrogena ha ido más allá al enriquecer esta tecnología con un complejo antioxidante de alto nivel que incluye niacinamida, conocida por ayudar a reforzar la barrera cutánea; vitamina C, que contribuye a mejorar la luminosidad del tono; y vitamina E, que ayuda a proteger frente al daño oxidativo.

Una combinación que protege y contribuye a mejorar el aspecto del tono y la textura de la piel. Además, fiel a su compromiso con la inclusión y la salud, las fórmulas son sin perfume, no comedogénicas (no obstruyen los poros) y aptas para diferentes tonos de piel, garantizando un acabado invisible.

Una gama diseñada para la vida real

Uno de los puntos diferenciales de Ultra Sheer es la claridad de su estructura. Neutrogena ha diseñado una línea completa y fácil de entender, permitiendo que cada consumidor elija el producto adecuado sin complicaciones:

Cuidado facial: Cuatro productos con SPF 50 y SPF 50+, adaptados a diferentes necesidades específicas como la hidratación intensa, el control de grasa o el cuidado antiedad.

Cuidado corporal: Dos productos con SPF 30 y SPF 50, con resistencia al agua y al sudor, adecuados tanto para el uso urbano como para la exposición prolongada en actividades al aire libre.

Al ser fórmulas de acabado seco y tacto seda, son perfectamente compatibles con el maquillaje. Esto las convierte en el aliado perfecto para las mañanas ajetreadas, ya que funcionan casi como una prebase, dejando la piel lista y suave para aplicar cualquier otro producto encima sin que se cuartee ni aparezcan brillos indeseados.

Salud de la piel para todos

Neutrogena se mueve bajo una responsabilidad clara: crear productos respaldados por la ciencia a los que todo el mundo pueda acceder. A lo largo de los años, la marca ha trabajado para derribar las barreras que impiden una salud cutánea óptima, ya sea por falta de información o por la incomodidad de uso de los productos tradicionales.

Con el lanzamiento de Ultra Sheer, la fotoprotección moderna alcanza un nuevo estándar. Se trata de una línea que responde a necesidades reales y que refuerza un mensaje vital: proteger la piel del sol no debe ser una carga, sino un hábito de autocuidado diario que disfrutemos.

Porque la mejor protección es la que nos ponemos a diario, Neutrogena Ultra Sheer llega para asegurarse de que nunca más nos saltemos este paso.