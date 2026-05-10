La ciudad española con un castillo medieval del siglo X y 10 Banderas Azules: tiene el mejor arroz a orillas del mar

El verano está a la vuelta de la esquina. Los días duran más tiempo, los rayos de sol parecen calentar un poco más y nuestro ánimo nos invita, incluso, a salir a esa terraza que hace unos meses resultaba impensable.

Y es que, cuando empieza el buen tiempo, es inevitable imaginar escapadas, desconectar frente al mar y redescubrir destinos que combinan naturaleza, gastronomía y cultura. El mapa de España se llena de nombres conocidos y otros que sorprenden por todo lo que ofrecen sin hacer demasiado ruido.

Precisamente en la costa valenciana, Cullera emerge como uno de esos destinos que sintetizan lo mejor del Mediterráneo. No solo por sus kilómetros de playa o sus reconocimientos internacionales, sino por una identidad que mezcla historia, arrozales, mar y una forma de vivir que invita a quedarse.

Cullera, Valencia

Hablar de Cullera es hacerlo desde una perspectiva amplia, porque aquí el litoral es solo una parte de un conjunto mucho más rico.

Situada a poco más de media hora de Valencia, la localidad se abre en la desembocadura del río Júcar, un enclave que ha marcado su carácter desde siempre. La presencia del agua dulce y salada, junto a la cercanía del Parque Natural de la Albufera, dibuja una panorámica donde los arrozales y las dunas forman parte del mismo paisaje.

Ese equilibrio entre naturaleza y desarrollo turístico se percibe especialmente en su costa. Cullera ha alcanzado un récord histórico al sumar diez Banderas Azules, un distintivo que no solo habla de la limpieza de sus aguas, sino también de la calidad de los servicios, la accesibilidad y la gestión ambiental.

Playas como Sant Antoni o El Racó mantienen ese reconocimiento año tras año, mientras que enclaves como el Brosquil o el Mareny de Sant Llorenç se incorporan con propuestas más tranquilas, incluso con espacios naturistas rodeados de sistemas dunares que permanecen prácticamente intactos.

Sin embargo, lo que realmente diferencia a Cullera es su capacidad para ofrecer experiencias diversas en pocos kilómetros. Desde zonas urbanas con ambiente familiar y aguas poco profundas hasta rincones más salvajes donde el silencio solo lo rompe el viento o el mar.

En lo alto de la montaña que domina la bahía se alza el Castillo de Cullera, una fortaleza de origen árabe que se remonta al siglo X. Subir hasta él no es solo un recorrido histórico, también es una experiencia visual.

Vista aérea de Cullera. Valencia, España.

Desde allí, la panorámica abarca el Mediterráneo, el curso del Júcar y el mosaico verde de los arrozales. A su lado, el Santuario de la Virgen del Castillo añade un toque monumental que refuerza ese vínculo entre pasado y presente.

Ese pasado también se deja sentir en rincones como la Cueva del Pirata Dragut, un espacio singular que narra uno de los episodios más llamativos de la historia local: el ataque del corsario otomano Dragut en el siglo XVI.

La leyenda del tesoro escondido sigue alimentando la imaginación de quienes visitan este museo único en España dedicado a la piratería.

Mientras tanto, a pie de calle, el ritmo es otro. El barrio del Pou conserva esa esencia de pueblo mediterráneo con calles estrechas y fachadas blancas donde todavía se percibe la vida cotidiana sin artificios.

Muy cerca, el puerto y la lonja recuerdan que el mar no es solo paisaje, sino también sustento y tradición.

Y justo en ese punto aparece uno de los grandes argumentos del destino: la gastronomía. En Cullera, el arroz no es un plato más, es una forma de entender el territorio.

La llamada Paella de Cullera, impulsada por el chef Salvador Gascón, sintetiza esa filosofía con ingredientes de proximidad que combinan mar y huerta.

Langostinos de la lonja, sepia, pescado de roca y arroz cultivado en los alrededores se unen en una receta que mira al Mediterráneo desde una perspectiva propia.