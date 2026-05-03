Parece la Edad Media: el pueblo del siglo XIII con solo 3 calles que conservan su empedrado y es Conjunto Histórico

A medio camino entre Bilbao y la montaña alavesa, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Calles empedradas, caserones de piedra y un trazado urbano que apenas ha cambiado en siglos.

Precisamente es ese conjunto lo que convierte a Artziniega en una de las joyas medievales mejor conservadas del norte de España.

Se trata de una pequeña villa de apenas unos cientos de habitantes que, sin hacer demasiado ruido, se ha convertido en uno de los destinos más singulares del País Vasco. Su casco histórico, formado únicamente por tres calles, resume siglos de historia en apenas unos pasos.

Declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, este núcleo urbano conserva el mismo diseño desde su fundación en el año 1272 por Alfonso X el Sabio.

Una estructura simple pero perfectamente reconocible como es la calle de Arriba, la del Medio y la de Abajo, conectadas por pequeños cantones que aún hoy organizan la vida del casco antiguo.

Trazado medieval intacto

Pasear por Artziniega es recorrer una especie de manual vivo de urbanismo medieval. Las distancias son cortas, pero la enorme carga histórica hace que nada más llegar, te pierdas en una realidad que se ha mantenido a lo largo de los siglos.

Las tres calles paralelas del casco antiguo han resistido el paso del tiempo. El crecimiento limitado de la localidad permitió que su esencia quedara preservada, evitando grandes transformaciones urbanas.

En este recorrido aparecen edificios que funcionan como hitos históricos. Destacan la torre de Artziniega y la de Ortiz de Molinillo, que recuerdan el pasado defensivo de la villa. También sobresalen palacios como la Casa de Aranguren o el antiguo Convento de las Madres Agustinas, que aportan una imagen coherente del poder y la vida religiosa de otras épocas.

A las afueras del casco urbano se encuentra otro de sus símbolos más importantes, el Santuario de Nuestra Señora de la Encina, levantado a finales del siglo XV. Junto a él, una encina centenaria catalogada como árbol singular refuerza el vínculo entre naturaleza, tradición y espiritualidad.

Escenario de cine

En los últimos años, Artziniega ha encontrado una nueva identidad sin renunciar a su esencia. Su estética intacta la ha convertido en un escenario perfecto para producciones audiovisuales, especialmente películas históricas.

Uno de los ejemplos más destacados es su participación en el rodaje de la película Gernika, donde sus calles sirvieron para recrear escenas del bombardeo. La autenticidad del entorno permitió a los cineastas evitar grandes decorados artificiales, apostando por un escenario real que encajaba con la narrativa.

Este uso cinematográfico ha abierto la puerta a que la villa sea considerada un plató natural. Su combinación de arquitectura medieval, ausencia de grandes intervenciones modernas y atmósfera homogénea la convierten en un espacio muy valorado por el sector audiovisual.

A ello se suma su dimensión artística contemporánea. El escultor Xabier Santxotena, estrechamente vinculado a la localidad, ha dejado varias obras distribuidas por distintos puntos del municipio. Estas piezas, junto al entorno histórico, generan un contraste entre pasado y presente que enriquece la experiencia del visitante.

Una escapada en auge

Más allá de su patrimonio, Artziniega también ha sabido posicionarse como un destino gastronómico sencillo pero auténtico. En sus calles se pueden encontrar bares y restaurantes donde la cocina tradicional vasca es la protagonista.

El acceso a la villa es otro de sus puntos a favor. Desde Bilbao se llega en unos 30 minutos en coche a través de la BI-636 y la BI-2604. Desde Vitoria-Gasteiz el trayecto ronda los 50 minutos por la N-622 y la A-624.

También existe conexión en transporte público mediante la línea A3342 de Bizkaibus, además de combinaciones desde Vitoria con transbordo en Amurrio. Esto facilita que la villa sea una escapada frecuente para quienes buscan una escapada de fin de semana.

En conjunto, Artziniega se ha consolidado como un destino que combina patrimonio, cine, arte y gastronomía en un espacio reducido pero cargado de identidad. Un pueblo donde cada esquina cuenta una historia y donde el pasado sigue siendo el protagonista absoluto.