El pueblo español perfecto para recorrer a pie: una joya medieval con el mejor castillo que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

El Patrimonio de la Humanidad (o Patrimonio Mundial) es un título otorgado por la UNESCO a sitios con un "valor universal excepcional" cultural o natural. España cuenta con 50 bienes inscritos en la lista, situándose como uno de los países con mayor presencia. Aun así, el listado sigue abierto a nuevas incorporaciones que aspiran a ese reconocimiento.

En ese horizonte aparece Sigüenza, una localidad que reúne argumentos de peso para dar el salto definitivo. Su candidatura no se limita a un monumento concreto, sino que abarca un paisaje cultural completo donde historia, arquitectura y territorio dialogan con una coherencia poco habitual. Ese conjunto busca ser reconocido como el "Paisaje Dulce y Salado".

Aunque todavía está en proceso, la propuesta ya cuenta con el respaldo institucional necesario y con una base patrimonial sólida. En ella confluyen siglos de historia, desde asentamientos celtíberos hasta su esplendor como señorío episcopal en la Edad Moderna.

Sigüenza, una joya cultural

Recorrer Sigüenza es una experiencia profundamente sensorial, casi como abrir un libro de historia. La ciudad conserva un trazado medieval intacto, donde cada calle empedrada conduce a una plaza, un templo o un palacio que remite a su pasado episcopal.

Su origen se remonta a épocas prerromanas, cuando ya era un enclave estratégico de la Celtiberia. Más tarde, su posición en la vía que conectaba Augusta Emerita con Caesaraugusta reforzó su relevancia, aunque sería en los siglos XV y XVI cuando alcanzaría su máximo esplendor.

Durante ese periodo, Sigüenza se convirtió en un poderoso señorío eclesiástico, con capacidad incluso para fundar su propia universidad, lo que explica la riqueza patrimonial que hoy exhibe.

En el corazón de la ciudad se alza la Catedral de Santa María de Sigüenza, un edificio que por sí solo justificaría la visita. Su apariencia exterior, robusta y casi militar, contrasta con la delicadeza artística de su interior.

Dentro, cada capilla ofrece una sorpresa distinta, desde el célebre Doncel hasta piezas de enorme valor artístico que conviven con una arquitectura gótica y renacentista. Además, allí podemos encontrar grandes obras de arte, como "La Anunciación" de El Greco.

A pocos pasos, la Sacristía de las Cabezas despliega una impresionante bóveda decorada con más de tres mil rostros esculpidos, una obra clave del Renacimiento español que deja al visitante sin palabras.

Castillo de Riba de Santiuste, Sigüenza.

El conjunto se completa con el altar plateresco de Santa Librada y una colección de tapices flamencos que refuerzan la sensación de estar ante un museo vivo.

Muy cerca se encuentra el imponente Castillo de Sigüenza, convertido hoy en Parador pero con un pasado que se remonta a fortaleza medieval. Su silueta domina la ciudad desde lo alto, recordando su papel estratégico y defensivo.

Pasear por sus estancias permite comprender cómo se articulaba el poder en la ciudad, además de ofrecer algunas de las mejores vistas del conjunto urbano.

El recorrido continúa con espacios como la Iglesia de Santiago (Sigüenza), hoy transformada en centro de interpretación del románico, o la Casa del Doncel, que conserva una evocadora sala mudéjar y refleja la convivencia de culturas que definió la ciudad durante siglos.

A ello se suma el dinamismo cultural actual, visible en lugares como el Centro de Arte La Plazuela, que conecta pasado y presente.

Sin embargo, la candidatura de Sigüenza no se entiende sin su entorno. Al sur, el Parque Natural del Barranco del Río Dulce introduce un contraste radical, con cañones de roca caliza donde anidan buitres leonados y un paisaje que alterna dureza y vida.

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Ese equilibrio entre agua dulce y salada da sentido al relato territorial que sustenta la candidatura.

Hacia el norte, las salinas históricas como las de Imón muestran otra cara del territorio, vinculada a la explotación de la sal como recurso económico.

Su geometría ordenada rompe con la monotonía de la meseta y habla de un pasado industrial hoy detenido en el tiempo. Cerca, el castillo de Riba de Santiuste vigila el paisaje desde una cresta rojiza, añadiendo una dimensión casi escenográfica al conjunto.

El itinerario se completa con enclaves como Palazuelos, cuyo recinto amurallado permanece casi intacto, o Carabias, donde el románico rural alcanza una de sus expresiones más delicadas.

Finalmente, Atienza cierra el círculo como antigua fortaleza fronteriza, coronada por un castillo que parece fundirse con la roca.

El pasado 9 de abril, el Consejo de Patrimonio Histórico de España dio un paso decisivo al presentar oficialmente esta candidatura ante la UNESCO. El camino aún es largo, pero Sigüenza y su paisaje cuentan con una base difícil de igualar.