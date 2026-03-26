Confirmado por National Geographic: la ciudad medieval más fascinante de España con una muralla de 1,5 kilómetros

En este lugar del corazón de la Península, el tiempo parece haberse detenido justo antes de un asalto medieval. Una silueta de piedra que emerge entre la bruma del río Guadiana y una fortaleza que domina un horizonte salvaje bautizado por los expertos como el "Sperengueti español".

Aunque podría serlo, no es una localización de Juego de Tronos. Se trata de un enclave que National Geographic ha rescatado del olvido para coronarlo como uno de los destinos más magnéticos de nuestra geografía gracias a su imponente muralla de 1,5 kilómetros que custodia los secretos de imperios perdidos.

Viajar es una forma de cultivar nuestra curiosidad y espíritu crítico. Por ello, este destino representa la escapada perfecta. Ese lugar donde la historia no se cuenta desde los libros, sino que se siente bajo los pies.

En un mundo que va a mil por hora, recorrer estos muros nos invita a una desconexión real. A un viaje pausado con amigas o en soledad, donde podemos conectar con el legado de las mujeres que, en la sombra de estas torres, gestionaron la vida cotidiana de una de las ciudades más poderosas de la Edad Media.

La espectacularidad del paisaje no se queda atrás. La mezcla de la llanura manchega con la humedad del río crea una belleza cruda y elegante. Ideal para quienes buscan destinos diferentes, lejos de las masificaciones turísticas y cerca de la esencia más pura de nuestra tierra.

Calatrava la Vieja, situada en Carrión de Calatrava, en Ciudad Real.

La respuesta a este enigma arqueológico tiene nombre propio. National Geographic confirma que la ciudad más fascinante y estratégica de nuestra historia medieval es Calatrava la Vieja, situada en Carrión de Calatrava, en Ciudad Real.

Esta antigua capital islámica de la región, que más tarde se convertirá en el cuartel general de una de las órdenes militares más famosas del mundo, es hoy un yacimiento imprescindible para entender la imagen de la España actual.

Una muralla de leyenda

Lo que más impresiona al llegar es, sin duda, su recinto amurallado de 1,5 kilómetros. Con 40 torres defensivas que aún se mantienen en pie desafiando al olvido. La ciudad fue un día una metrópoli inexpugnable.

Pasear por su alcázar es entender por qué fue el objeto de deseo de reyes cristianos y califas musulmanes durante siglos. Quien controlaba Calatrava, controlaba el paso entre Toledo y Córdoba, el verdadero corazón de la Península.

Calatrava la Vieja, situada en Carrión de Calatrava, en Ciudad Real.

Calatrava La Vieja no sólo era una fortaleza de guerra, sino una joya de la ingeniería. Contaba con un complejo sistema de corachas y norias hidráulicas que permitían subir el agua del Guadiana directamente al interior de la ciudad.

Esto no sólo servía para resistir asedios prolongados, sino que permitía a sus habitantes disfrutar de baños públicos y jardines en mitad de la meseta. Un lujo tecnológico que dejó asombrados a los cronistas de la época.

Además, fue aquí donde nació la Orden de Calatrava, la primera orden militar española. Ante la imposibilidad de los templarios de defender la zona frente al avance almohade, un grupo de monjes circenses decidió cambiar los libros por la espada, fundando una institución que marcaría el destino de la Reconquista.

Hoy, visitar Calatrava la Vieja es toda una experiencia. Desde la majestuosidad de su iglesia inacabada hasta el eco de los pasos en sus fosos. Este rincón de Ciudad Real es un recordatorio de que la belleza y la resistencia van de la mano.