Parece Italia, pero está en España: el pueblo colorido frente al mar que enamoró a Pedro Almodóvar

En esta villa de la costa, el sonido de los remos al golpear el agua es el único despertador. Casas de colores vibrantes que se reflejan en un mar en calma, fachadas que parecen sacadas de un lienzo y un aire de sofisticación rústica que invita a detener el tiempo.

Este rincón de ensueño desprende una estética puramente italiana que ha seducido la mirada del mismísimo Pedro Almodóvar. No es Nápoles. Tampoco está en el Mediterráneo. Se ubica en el corazón de las Rías Altas gallegas.

La fascinación que despierta este lugar no es casualidad. La mezcla entre la bruma del norte y el reflejo cristalino de la ría crea una atmósfera cinematográfica que pocos directores saben apreciar tanto como el genio manchego.

Almodóvar, conocido por su obsesión y la composición visual perfecta, encontró aquí el escenario ideal para narrar la melancolía y la belleza de una de sus obras más íntimas.

Este lugar es Redes, en la provincia de La Coruña (Galicia). Un pequeño puerto pesquero situado en la ría de Ares. El destino que está acaparando todas las miradas este 2026.

Redes, en La Coruña (Galicia).

Con apenas 220 habitantes, este pueblo coruñés ha logrado mantener una esencia intacta que lo hace parecer una pequeña Valencia gallega o un rincón perdido de Portofino. Conquistando a quienes buscan una escapada con estilo, paz y mucha historia.

Un tesoro oculto que ya está en el radar de las viajeras que persiguen rincones con una mística especial. La estampa es única: una hilera cromática de viviendas tradicionales y casonas indianas que parecen querer fundirse con el océano.

El escenario de 'Julieta'

Fue en el año 2015 cuando Pedro Almodóvar decidió que Redes sería uno de los escenarios principales de su película Julieta. El director buscaba un lugar que transmitiera una belleza serena pero vibrante.

En las casas de este municipio gallego, con sus balcones de madera y sus fachadas que mueren en la arena al bajar la marea, encontró el decorado natural perfecto.

Redes, en La Coruña (Galicia).

Hoy, pasear por sus calles es, de alguna manera, caminar por un fotograma de su filmografía. La saturación de rojos y azules de las viviendas parece seleccionada personalmente por el director de arte.

Sin embargo, Redes no ha enamorado sólo al cine almodovariano. El pueblo es tan fotogénico que durante años fue el hogar ficticio de la popular serie Padre Casares, donde recibía el nombre de "Santo Antonio de Louredo".

Tal es su encanto que los visitantes suelen sorprenderse al descubrir que en el centro del pueblo no circulan coches. Las calles son tan estrechas y están tan colocadas al mar que el asfalto no tiene lugar. Dejando todo el protagonismo al paseo a pie y al sonido del agua.

Un oasis de silencio. Lejos de las prisas y los ruidos.

Magia en la ría

Lo que realmente diferencia a Redes de otros pueblos costeros de Galicia es su arquitectura indiana. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos emigrantes que hicieron fortuna en América regresaron y construyeron casas señoriales con amplios ventanales y colores llamativos para demostrar su éxito.

El resultado es un contraste fascinante entre la sencillez de las casas de pescadores y la elegancia de las casonas de indianos. Todo ello bañado por una ría de aguas tranquilas donde los barcos parecen flotar en un espejo.

Para las lectoras de Magas, Redes representa el destino de desconexión total. Es el lugar ideal para disfrutar de un vino de la tierra frente al puerto, leer un libro bajo la sombra de una galería acristalada o simplemente perderse por sus callejones sin salida que desembocan en pequeñas calas.

Si buscas una escapada que combine cultura, estética cinematográfica y la paz del Atlántico, Redes es tu próxima parada obligatoria.