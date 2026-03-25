Croacia cambia las normas: en esta isla nadie puede dormir, no hay hoteles ni alojamientos, es un paisaje de naturaleza

La isla de Lokrum en la costa de Dubrovnik, en Croacia.

Entre pavos reales y jardines botánicos, el tiempo parece haberse detenido, pero el reloj marca implacablemente la hora de salida antes del anochecer.

En el corazón del Adriático existe un paraíso virgen que desafía todas las leyes del turismo convencional. Aquí no hay resorts de lujo, ni hostales bohemios, ni siquiera una humilde tienda de campaña.

Es el destino prohibido para la noche. Una joya natural donde la presencia humana es apenas un suspiro diurno y la soledad nocturna es una ley sagrada que nadie se atreve a romper.

Ya seas una viajera empedernida en busca de nuevas aventuras, una mujer que valora la calma en entornos puros, o simplemente alguien que sueña con una escapada diferente con amigas, este destino croata ofrece una experiencia única.

El lugar perfecto para respirar aire puro y dejar que la naturaleza nos hable, recordándonos que los lugares más hermosos a veces necesitan espaciarse de la huella del hombre.

La isla de Lokrum en la costa de Dubrovnik, en Croacia.

La fascinación que despierta este lugar no es casualidad. A diferencia de otros destinos europeos que sucumben a la masificación y al cemento, aquí la normativa es tajante. La protección del ecosistema y la historia local prevalecen sobre cualquier interés hotelero.

El visitante puede pasear por sus senderos, bañarse en sus aguas cristalinas y explorar sus ruinas, pero siempre con el billete de vuelta en la mano. No hay excepciones. Ni para los más aventureros ni para los más influyentes.

La isla de Lokrum en la costa de Dubrovnik, en Croacia.

Esta joya se llama Lokrum, y se encuentra a tan sólo 600 metros de la costa de Dubrovnik, en Croacia. A pesar de su cercanía a la "Perla del Adriático", una de las ciudades más turísticas del mundo, Lokrum ha logrado mantenerse como un santuario indómito.

En esta isla nadie puede dormir. De hecho, está estrictamente prohibido pasar la noche bajo pena de sanción. No encontrarás hoteles, apartamentos ni pensiones. Sólo un paisaje de naturaleza desbordante y un aura de misterio que envuelve cada rincón.

Una antigua maldición

Más allá de las leyes de conservación actuales, la isla de Lokrum arrastra una curiosidad histórica fascinante: una antigua maldición. Según cuenta la leyenda, en el siglo XII, los monjes benedictinos que habitaban la isla fueron expulsados por el ejército de Napoleón.

Antes de marcharse, los monjes rodearon la isla tres veces con velas encendidas colocadas boca abajo, dejando una advertencia: "Cualquiera que intente poseer Lokrum para su propio placer será maldito".

La ciudad de Dubrovnik, en Croacia, donde se grabaron escenas de 'Juego de Tronos'.

Desde entonces, la creencia popular sostiene que nadie debe quedarse a dormir allí si no quiere atraer la desgracia. Una superstición que ha ayudado a que la isla permanezca virgen hasta hoy.

Al margen de las leyendas, el paisaje de Lokrum es un festín para los sentidos. Al no haber residentes permanentes ni coches, la fauna campa a sus anchas.

Por ello, es habitual encontrarse con majestuosos pavos reales que despliegan su plumaje ante los visitantes, descendientes de los ejemplares que el archiduque Maximiliano de Habsburgo trajo de las Islas Canarias en el siglo XIX.

Además, la isla alberga una formación geológica espectacular: el Mar Muerto o Mrtvo More. Un pequeño lago salado de aguas cristalinas que está conectado con el mar abierto a través de cuevas subterráneas. El lugar ideal para un baño relajante en un entorno que parece sacado de un cuento de hadas.

El Mar Muerto de la isla de Lokrum en la costa de Dubrovnik, en Croacia.

Como dato extra para las amantes de las series, Lokrum no sólo es famosa por su naturaleza. Sus paisajes sirvieron de escenario para la ciudad de Qarth, en la famosa serie Juego de Tronos. De hecho, en el antiguo monasterio benedictino se encuentra una exposición dedicada a la serie donde puedes ver una réplica exacta del Trono de Hierro.

Visitar Lokrum es, en definitiva, un recordatorio de que la belleza más pura es aquella que no podemos poseer. Sólo admirar durante unas horas de luz. Una parada obligatoria en tu próximo viaje a Croacia para sentir el poder de la naturaleza en estado puro.