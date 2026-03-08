El pueblo más espectacular de España para visitar en marzo: tiene una iglesia renacentista y un castillo bereber del siglo XII

Marzo es ese mes de transición en el que el invierno se rinde ante los primeros rayos de sol y la naturaleza despierta con una fuerza imparable. Es el momento perfecto para huir de las masificaciones y buscar refugios donde el patrimonio y el paisaje se funden a la perfección.

Este es un lugar donde las casas blancas parecen trepar por una roca vertical, coronadas por una fortaleza que desafía la gravedad y una iglesia en ruinas que guarda el eco del Renacimiento.

No es el escenario de una serie de fantasía. Es un destino real en el corazón de Andalucía que espera a ser descubierto este mes.

El refugio perfecto

La provincia de Jaén es la gran olvidada en las guías de viajes rápidas. Pero esconde secretos que pueden superar a cualquier capital europea.

Más allá de su inabarcable mar de olivos, esta tierra custodia la entrada a uno de los espacios naturales más grandes de España. Es precisamente en las faldas de la Sierra de Cazorla donde el viajero encuentra una estampa que parece detenida en el tiempo. Ideal para una escapada de fin de semana en la que el senderismo y la historia se dan la mano.

Con la llegada de la primavera, el aire en estas latitudes se vuelve puro y el verde de los pinos adquiere una intensidad mágica.

Es la época ideal para pasear por sus calles empinadas, disfrutar de la gastronomía serrana y entender los motivos por los que este destino ha sido codiciado por bereberes, caballeros templarios y arquitectos renacentistas a lo largo de los siglos.

Vistas de vértigo

Este magnífico paradero es La Iruela, un pequeño municipio de apenas 2.000 habitantes que se alza como la puerta de entrada más espectacular al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El pueblo jienense ofrece una de las siluetas más icónicas de la geografía española, dominada por su imponente castillo y la elegancia de su patrimonio religioso, convirtiéndolo en un destino imprescindible para marzo.

El castillo bereber de La Iruela, en Jaén (Andalucía).

El gran protagonista de La Iruela es su castillo de origen bereber del siglo XII. Situado en la cima de un peñón conocido como "El Picacho", la fortaleza parece una extensión natural de la roca.

Su estructura es un testimonio vivo de las luchas fronterizas. Fue construido por los musulmanes y, posteriormente, conquistado y ampliado por los cristianos, pasando a manos de la Orden del Temple.

Subir a su torre del homenaje no es apto para quienes tienen vértigo. Pero la recompensa es una inolvidable panorámica de 360 grados sobre el Guadalquivir.

Justo a los pies de la fortaleza se encuentra la Iglesia de Santo Domingo de Silos, una joya del siglo XVI.

La Iglesia de Santo Domingo de Silos, en La Iruela, Jaén.

Lo que hace especial a este templo es que fue proyectado por la escuela de Andrés de Vandelvira, el gran maestro del Renacimiento andaluz.

Aunque fue parcialmente destruida por las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia, sus ruinas consolidadas mantienen una belleza melancólica que cautiva a los amantes de la fotografía.

Un teatro entre rocas

Son pocos quienes saben que La Iruela alberga un teatro de estilo griego de construcción moderna, situado en un entorno natural privilegiado justo debajo del castillo.

Aunque no es antiguo, su diseño clásico y su ubicación estratégica lo han convertido en uno de los auditorios al aire libre más bellos de España.

En definitiva, marzo es el momento perfecto para visitar La Iruela. Con un clima suave que permite recorrer sus senderos, como el que lleva a la Ermita de la Virgen de la Cabeza, sin el sofocante calor del verano jienense.

Un destino donde el lujo reside en el silencio de la sierra y la majestuosidad de un patrimonio que ha sobrevivido a mil batallas.