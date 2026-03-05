Suecia busca cinco extranjeros para vivir gratis un año en sus islas desiertas: viaje y estancia incluidos

Para quienes han sentido alguna vez el impulso de dejarlo todo, apagar el móvil y comenzar una nueva vida, Suecia acaba de lanzar la solución.

Ahora despertar con el sonido de las mareas del Báltico, sin vecinos y siendo el "guardián" de tu propia isla es posible.

El país nórdico está buscando cinco extranjeros para vivir gratis durante un año en sus islas desiertas. Y por si esto fuera poco, cubre los gastos del viaje y la estancia.

Vivir en una isla desierta

Esta oferta redefine el lujo, alejándolo de los hoteles de cinco estrellas para encontrarlo en la soledad más absoluta.

La campaña ha sido lanzada por Visit Sweden. Y tiene un requisito que ha dado la vuelta al mundo: los multimillonarios no pueden participar.

El objetivo de este proyecto es democratizar la naturaleza y demostrar que el verdadero privilegio es el tiempo, el silencio y el aire puro.

Los cinco seleccionados recibirán un Certificado de Custodia para convertirse en los "guardianes oficiales" de cinco islas vírgenes repartidas por el archipiélago sueco.

Isla desierta de Suecia que busca un "guardián".

Aunque los afortunados no recibirán la propiedad del terreno, sí obtendrán el derecho exclusivo de su uso para vivir una experiencia de desconexión total durante 12 meses.

Sin embargo, vivir en una isla desierta en el Mar Báltico no es sólo un idilio veraniego. Es un reto de adaptación a los ciclos de la tierra.

Bajas temperaturas

Durante el verano, entre junio y agosto, las temperaturas no son sorprendentemente agradables. Oscilan entre los 18 ºC y los 25 ºC.

En las islas más septentrionales, los seleccionados vivirán el fenómeno del Sol de Medianoche, donde la oscuridad desaparece por completo y el día parece infinito.

Sin embargo, a partir de noviembre el paisaje se transforma de forma radical. Las temperaturas pueden bajar hasta los -15 ºC, y el mar alrededor de las islas se congela. Se crea un entorno de silencio sepulcral bajo la nieve.

Este es el precio a pagar por disfrutar de las Auroras Boreales, el espectáculo más grande de la naturaleza que se deja ver en las noches despejadas.

Los requisitos

Para optar a esta oportunidad no se necesitan másteres de gran calibre ni ser un experto en supervivencia extrema. Creatividad y sensibilidad ambiental son los únicos requisitos.

Los candidatos deben ser mayores de 18 años, residir fuera de Suecia y enviar un vídeo de 60 segundos explicando por qué necesitan este cambio de vida y cómo cuidarían su isla.

Captura de pantalla de la página web Visit Sweden.

El plazo para presentar la solicitud a través de la web oficial de Visit Sweden termina el 17 de abril de 2026.

Otra cosa a tener en cuenta es que los ganadores deberán respetar el derecho de acceso público sueco, el allenmansräten.

Una gran curiosidad de Suecia es que es oficialmente el país con más islas del planeta. Cuenta con un total de 267.570 islas. Superando a otros paraísos como Indonesia o Filipinas.

Y lo más fascinante de todo es que menos de 1.000 de ellas están habitadas, lo que deja lugar a la naturaleza salvaje.

Isla desierta de Suecia que busca un "guardián".

Esta propuesta no es sólo un concurso. Es una invitación a cuestionarse el estilo de vida. En un mundo en el que el silencio se ha convertido en un privilegio, habitar en una isla desierta es un lujo.

Por ello, si estás dispuesto a cambiar el ruido de la ciudad por la tranquilidad, el archipiélago sueco es para ti.