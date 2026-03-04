Ni Madrid ni Barcelona: este es el destino de España más barato para viajar en Semana Santa, según los británicos

Las Palmas de Gran Canaria es el destino de España más barato para viajar en Semana Santa.

Ni procesiones multitudinarias en el centro ni escapadas urbanas con precios disparatados. Este año, la sorpresa no está en Madrid ni en Barcelona.

Según un análisis británico, el destino más barato de España para viajar en Semana Santa no se encuentra en la península, sino en pleno océano Atlántico.

Se trata de una elección que combina clima primaveral, playas urbanas y precios más competitivos que muchas grandes ciudades europeas.

Un clima ideal

Cada primavera, millones de viajeros aprovechan la Semana Santa para hacer una escapada. Sin embargo, el aumento de la demanda suele disparar el coste de los vuelos y hoteles.

Es por ello que un estudio británico analizó miles de paquetes turísticos para poner el foco en aquellos destinos que mantienen una buena relación calidad-precio incluso en temporada alta.

Mientras que muchas ciudades españolas registran subidas considerables durante estas fechas, hay un enclave que logra mantener tarifas más ajustadas sin renunciar al atractivo turístico.

Esta ciudad es Las Palmas de Gran Canaria. Su clima estable durante todo el año se convierte en un gran atractivo turístico. En abril, las temperaturas medias rondan los 21 grados. Esto permite disfrutar de la playa en plena Semana Santa sin necesidad de cruzar el Atlántico o viajar al Caribe.

La Playa de Las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria.

La Playa de Las Canteras está considerada una de las mejores playas urbanas de Europa. Sus más de tres kilómetros de arena dorada y el arrecife que protege la orilla del oleaje permiten bañarse en aguas tranquilas incluso cuando el mar está agitado.

No es sorpresa para nadie que los viajeros británicos, acostumbrados a cielos grises en primavera, vean las Islas Canarias como uno de sus destinos favoritos para escapar del frío.

Vacaciones sin arruinarse

Según el análisis de Which?, los paquetes turísticos a Las Palmas de Gran Canaria para Semana Santa cuestan en torno a 670 libras por persona (equivalente a 760 euros).

El paquete incluye vuelo y alojamiento durante siete noches.

Esta cifra, comparada con la de viajes a otras capitales europeas o a grandes ciudades españolas, es un gran atractivo para quienes buscan un ahorro considerable. Por ello es recomendable reservar con antelación.

Además, la buena conexión aérea, con vuelos directos desde numerosas ciudades europeas, contribuye a mantener la competencia de precios.

Aunque su imagen internacional esté ligada al turismo de costa, Las Palmas también ofrece un importante patrimonio histórico.

El barrio de Vegueta, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva calles empedradas y edificios coloniales que recuerdan el papel estratégico del archipiélago en las rutas atlánticas.

El barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

En definitiva, la combinación de buen tiempo constante y su oferta cultural convierten la escapada a esta ciudad en algo más que unas simples vacaciones al sol.

A todo ello se suma la gastronomía marcada por el producto local, desde las papas arrugadas hasta el pescado más fresco. Y una agenda cultural activa durante todo el año.

Lejos del bullicio y de los altos precios de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la recomendación británica es clara. El destino más barato de España para viajar en Semana Santa es Las Palmas de Gran Canaria.

Una región que demuestra que no hace falta salir del país, ni acabar con todos los ahorros, para disfrutar del sol, la playa, la cultura y las temperaturas primaverales en plena Semana Santa.