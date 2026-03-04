El castillo más imponente de España: 200 metros de muralla sobre la colina más alta de la Ribera del Duero

Hay imágenes que se quedan grabadas en la mente. La silueta de este castillo es una de ellas. Para llegar, hay que conducir por carreteras infinitas de Castilla, entre el verde de los valles y el azul del cielo.

Casi llegando, en lo alto de una estrecha colina, se deja vislumbrar este enorme edificio de piedra. La fortaleza que mejor representa la elegancia de toda la historia.

Este rincón de la geografía española no es sólo un destino para los amantes de la historia, sino un refugio para quienes buscan la excelencia en el paisaje y el paladar.

Encanto medieval

Situado en un enclave estratégico que separa los valles del Duero y del Duratón, este monumento se alza como si fuese el guardián de una de las zonas más exclusivas de Europa.

Aquí, el tiempo parece detenerse para permitir admirar esta obra medieval que desafía las leyes de la gravedad.

Lo que hace verdaderamente especial a este castillo es su construcción única. A diferencia de otras, la fortaleza de la que hoy escribo es un cerro alargado de 200 metros de longitud. Dibujando una línea casi perfecta.

A la contra, su anchura, sorprende por ser extremadamente reducida. Dándole al castillo un aspecto de barco en las alturas.

El Castillo de Peñafiel, en Valladolid.

Al caminar por sus trincheras se siente el vértigo de la historia bajo los pies. Mientras, la brisa de la Ribera del Duero recuerda que se encuentra en el corazón de una tierra donde el vino y el arte se dan la mano.

Hablo del Castillo de Peñafiel, una joya arquitectónica que corona la localidad vallisoletana de Peñafiel. Esta fortaleza es el epicentro del turismo de calidad de la provincia.

Su estampa es tan icónica que se ha convertido en el símbolo de toda una comarca. Atrae a viajeros que buscan algo más que una simple visita cultural. A aquellos que persiguen una experiencia sensorial completa en un entorno que parece sacado de un cuento de hadas.

La estructura del castillo es una reconstrucción del siglo XV, impulsada por la familia Téllez-Girón, aunque sus cimientos guardan secretos mucho más antiguos.

Un refugio de leyendas

Una de las curiosidades más fascinantes de este lugar es su diseño, especialmente avanzado para su época. La Torre del Homenaje, con sus más de 30 metros de altura, no sólo servía como torre de vigilancia.

Su interior también albergaba estancias con bóvedas de crucería de una belleza impropia de una construcción puramente militar. En esencia, un palacio blindado.

El interior del Castillo de Peñafiel, en Valladolid.

Además, el Castillo de Peñafiel ostenta un vínculo histórico único con el Infante Don Juan Manuel. Este noble y escritor, uno de los hombres más cultos de su tiempo, era el señor de la villa. Fue este quien se encargó de fortificar el castillo para convertirlo en su cuartel general.

Como dato curioso para los amantes de las letras, se sabe que Don Juan Manuel estaba tan obsesionado con la memoria de sus obras que ordenó guardar copias de sus manuscritos en el recinto para evitar que se perdiesen por las posibles guerras.

Para amantes del vino

En el interior del castillo también se puede disfrutar del Museo Provincial del Vino, una parada obligatoria para cualquier apasionado del mundo vinícola.

El lugar ideal para terminar la visita con una buena cata. Brindando con la mirada puesta en el horizonte, observando la inmensidad del monumento.

Sin duda, una escapada ideal. Para la vuelta a casa no hay mejor opción que descender desde la fortaleza hasta la Plaza del Coso. Un espacio de origen medieval rodeado de balcones de madera que guardan siglos de historia.

Peñafiel es, en definitiva, el destino donde la piedra, la historia y el disfrute se encuentran para regalar a los viajeros una de las postales más impresionantes de toda España.