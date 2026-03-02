Llega a Lefties la chaqueta de estilo japonés más estilosa y elegante de la temporada: disponible por 29,99 €

La firma española Lefties ha reforzado su apuesta por las prendas versátiles de inspiración bohemia con un kimono largo bordado que se posiciona como una de las piezas más singulares de su colección femenina.

En un momento en el que la moda prioriza la comodidad sin renunciar a la identidad estética, esta prenda exterior ligera se presenta como una alternativa funcional a la blazer tradicional y como un recurso estilístico capaz de transformar conjuntos básicos en propuestas más elaboradas.

La chaqueta, disponible por solo 29,99 euros, responde a la silueta clásica del kimono reinterpretado para el armario occidental: corte largo, estructura abierta sin cierres y caída fluida que acompaña el movimiento.

Kimono largo. Ref: 1850/307/712

Incorpora mangas largas y un escote en pico sutil que estiliza visualmente el torso. El verdadero protagonismo recae en los bordados decorativos distribuidos estratégicamente, que aportan relieve y contraste sobre una base de tono crudo.

Estos detalles, de inspiración artesanal, introducen un matiz étnico y sofisticado que eleva la prenda por encima de un simple sobrecamisa o cárdigan ligero.

En cuanto a la composición, el tejido combina mayoritariamente algodón con lino —aproximadamente 87 % algodón y 13 % lino—, una mezcla que favorece la transpirabilidad y aporta una textura natural ligeramente estructurada.

Esta elección de fibras no solo mejora el confort térmico, sino que también contribuye a esa estética orgánica y relajada que define la prenda. La caída es suave, pero con suficiente cuerpo para mantener la forma, lo que permite que funcione tanto abierta como superpuesta sobre diferentes capas.

Además, el kimono está disponible en color crudo, una tonalidad neutra que amplifica su versatilidad cromática.

Esta base facilita la integración en estilismos muy diversos: desde combinaciones informales con camiseta básica y vaqueros rectos hasta propuestas más sofisticadas con pantalones fluidos o vestidos largos.

El contraste entre el fondo claro y los bordados refuerza el efecto visual sin resultar excesivo, lo que amplía su uso tanto para el día como para ocasiones informales de tarde o noche.

En materia de tallaje, la prenda se comercializa en el rango habitual de la marca, que abarca desde la talla S hasta la XL, cubriendo así un espectro amplio de siluetas.

Además, al tratarse de un diseño abierto y de patronaje holgado, no exige un ajuste preciso al cuerpo, lo que facilita la elección de talla y permite jugar con un efecto más oversize si se desea.

Otro de los factores determinantes de su atractivo es el precio. Con un coste de 29,99 euros, el kimono se sitúa dentro del segmento accesible del mercado, manteniendo una relación calidad-precio competitiva si se consideran los acabados bordados y la composición del tejido.