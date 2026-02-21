Acaban de llegar a Mango los vestidos primaverales más baratos y elegantes de la temporada: desde 9,99 €

La llegada de la nueva colección primaveral de Mango marca el inicio de una temporada llena de frescura, comodidad y estilo accesible.

La firma española, conocida por combinar tendencias con precios razonables, ha presentado varios vestidos que destacan por su elegancia discreta y versatilidad, convirtiéndose en esenciales para cualquier armario de entretiempo.

Lo más sorprendente: algunos modelos parten de precios tan bajos como 9,99 euros, demostrando que la moda elegante no siempre requiere un gran desembolso. Entre los destacados de la temporada se encuentran tres modelos que captan la atención por su diseño y comodidad.

Vestido largo evasé. REF. 27004098

El vestido largo es un básico de la colección casual que se adapta a múltiples siluetas gracias a su caída fluida.

Su diseño minimalista, con cuello redondo discreto y manga larga, lo convierte en una opción versátil tanto para el día a día como para eventos más formales.

Disponible en colores neutros como el marrón y en tallas que van desde XXS hasta XXL, este vestido es ideal para quienes buscan un estilo clásico pero actual.

Lo mejor de todo es su precio, y es que actualmente Mango vende esta prenda por solo 49,99 euros.

Vestido punto fino. REF. 27074083

Para un look más casual, el vestido de punto fino es una de las piezas más cómodas de la temporada. Su tejido ligero y suave se adapta perfectamente al cuerpo, mientras que su silueta midi aporta un aire moderno sin renunciar a la comodidad.

Disponible en un tono chocolate oscuro y en tallas desde la XXS hasta la XXL, este vestido se presta a múltiples combinaciones: puede llevarse con zapatillas para un estilo urbano o con botas para un conjunto más sofisticado. Su precio es de 35,99 euros, lo que refuerza su atractivo como básico diario.

Vestido cuello perkins. REF. 17055799

Asimismo, el vestido de punto con cuello perkins se posiciona como otra opción elegante y moderna, ideal para quienes buscan un toque de distinción incluso en outfits cotidianos.

Su silueta entallada y el acabado en punto fino crean una estética depurada y cómoda, mientras que los colores sobrios como azul marino o granate facilitan la integración en diferentes estilos.

Lo mejor de todo es que este modelo se puede encontrar por solo 9,99 euros y en tallas que abarcan desde la XXS hasta la 4XL.

No obstante, hay que tener en cuenta que más de una talla ya se encuentra agotada en la páginna web de la firma.