El nuevo bolso de Parfois que está arrasando esta temporada: elegante, versátil y cómodo por solo 19,99 euros

Aunque el calendario de rebajas sigue marcando grandes descuentos en muchas tiendas, lo cierto es que la nueva colección también empieza a dejar auténticas oportunidades para quienes buscan adelantarse a las tendencias sin gastar de más.

Es el caso de Parfois, que vuelve a demostrar que el diseño y la calidad no tiene por qué estar reñidos con precios accesibles, incluso dentro de la nueva colección.

Dentro de su nueva colección, la firma presenta este bolso bandolera con solapa y textura suave, un accesorio que responde a las necesidades actuales de funcionalidad sin renunciar a una estética cuidada.

Bolso bandolera textura suave. Ref. 243857_DGS

El modelo apuesta por un diseño sobrio y atemporal, con líneas limpias y un acabado suave al tacto que aporta una sensación visual elegante.

La solapa frontal, además de estructurar el bolso, incorpora un cierre magnético que facilita su uso diario, mientras que el formato bandolera lo convierte en una opción cómoda para llevar durante largas jornadas.

En cuanto a sus dimensiones, el bolso presenta un tamaño equilibrado que permite transportar lo esencial sin resultar voluminoso.

Cuenta con un compartimento principal forrado, acompañado de bolsillos interiores pensados para una mejor organización de objetos personales como el móvil, la cartera o las llaves. La correa ajustable permite adaptar la altura según preferencias, reforzando su carácter práctico.

Bolso bandolera textura suave. Ref. 243857_DGS

Disponible en hasta tres tonos neutros y combinables (gris, crudo y mostaza), este bolso se adapta con facilidad a distintos estilos y estaciones, lo que lo convierte en una inversión versátil dentro del armario.

La elección cromática responde a una tendencia clara en accesorios: piezas fáciles de integrar tanto en looks informales como en conjuntos más pulidos.

En el apartado económico, el bolso se comercializa por 19,99 euros, un precio competitivo que lo sitúa como una alternativa atractiva frente a modelos similares de otras marcas.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, aunque se trate de una pieza de nueva colección, su precio y su elegante diseño podrían hacer que se agote en cuestión de días.

De hecho, no sería la primera vez que un accesorio de estas características se convierte en uno de los más demandados de la temporada.