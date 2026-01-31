Acaba de bajar el precio de la chaqueta más elegante y buscada de Zara: cuesta 11,19 euros tras un -77%

Con febrero a la vuelta de la esquina, y las rebajas dando los últimos pistoletazos, Zara nos ha sorprendido a las amantes de las gangas con una de sus propuestas más interesantes para renovar el armario: una blazer cropped.

Se trata de la chaqueta corta de cuello solapa y manga larga, una pieza ligera confeccionada con bolsillos delanteros y un cierre frontal de cremallera, que aportan un toque sofisticado a cualquier conjunto por solo 11 euros.

Más allá de su precio irresistible, esta blazer destaca por su diseño cuidado y actual. El corte cropped, que se sitúa a la altura de la cintura, estiliza la silueta y la convierte en una prenda especialmente favorecedora cuando se combina con pantalones o faldas de talle alto.

Blazer cropped espiga. Ref. 1478/352/922

El tejido de espiga añade textura y profundidad visual, elevando el resultado final sin resultar excesivamente formal.

Además, está confeccionada en una mezcla de poliéster y viscosa, con un ligero porcentaje de elastano que aporta comodidad y libertad de movimiento.

Blazer cropped espiga. Ref. 1478/352/922

Disponible en un sobrio tono gris oscuro, esta blazer se presenta como una opción versátil y fácil de combinar.

Funciona igual de bien en un look de oficina relajado, con pantalones de pinzas y botines, que en estilismos más informales junto a vaqueros o incluso sobre un vestido.

Su color neutro la convierte en una prenda atemporal, perfecta para alargar su uso más allá de la temporada invernal.

En cuanto al tallaje, Zara ofrece este modelo en un amplio abanico para adaptarse a distintas siluetas, entre ellas encontramos desde la XS hasta la XL.

Otras gangas

No obstante, además de la blazer, hay otras gangas interesantes en Zara que están llamando la atención durante las rebajas.

Entre ellas destaca el pantalón bombacho, una pieza de corte bombacho confeccionada en nylon con cintura elástica, bolsillos laterales y bajo acabado con puño, disponible por solo 8,98 euros.

Otra pieza que merece la pena considerar es el anorak Water Repellent Windproof, un abrigo acolchado con tejido cortavientos y repelente al agua, ideal para protegerse del frío ligero y lloviznas invernales.

Con un cuello alto, bolsillos forrados y efecto brillante, este anorak aporta funcionalidad sin renunciar a un acabado moderno, y también se encuentra rebajado a menos de 20 euros, lo que lo convierte en una compra inteligente para completar conjuntos con estilo y confort.