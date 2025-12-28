Llega a Parfois la colección más elegante y esperada: bolsos, botas, carteras e incluso abrigos desde 10,99€

La nueva colección de la firma presenta accesorios capaces de transformar un look básico en uno más sofisticado sin necesidad de grandes esfuerzos.

Con los Reyes llamando ya a la puerta, las amantes de los accesorios saben que esta es la época perfecta para renovar esos complementos capaces de transformar un look sin necesidad de grandes inversiones. Y, como cada año, Parfois vuelve a posicionarse como una de las marcas favoritas.

Su última colección llega con la elegancia que caracteriza a la firma portuguesa, y lo hace apostando por texturas, brillos y detalles que marcan la diferencia sin perder funcionalidad.

Entre las novedades más destacadas, tres piezas ya están acaparando miradas: un bolso bandolera efecto craquelado, una cartera XS con estampado animal y un cárdigan con lentejuelas perfecto para las fiestas que se acercan.

Bolso bandolera efecto craquelado. Ref. 232264_ECS

Si hay un accesorio capaz de acompañarnos en cualquier momento, ese es el bolso bandolera. Parfois propone esta temporada un modelo en efecto craquelado que combina elegancia y resistencia, ideal para completar estilismos urbanos.

Su diseño compacto con correa ajustable, encaja a la perfección con la paleta invernal, a la vez que aporta un toque distintivo. Y lo mejor es que está disponible por solo 17,99 euros y en hasta cuatro colores diferentes.

Es una opción funcional para quienes necesitan espacio sin cargar en exceso, y un acierto especialmente pensado para jornadas largas, desplazamientos o estilismos minimalistas en los que el bolso actúa como protagonista.

Entre los pequeños accesorios que se convierten en indispensables, Parfois incorpora esta temporada una cartera XS con estampado animal.

Cartera estampado. Ref. 242369_DMXS

Aunque es de tamaño reducido, destaca por su diseño práctico: varios compartimentos, cierre seguro y un acabado estampado que aporta personalidad sin resultar excesivo.

Este tipo de accesorios, además de tendencia, funcionan muy bien como regalo y, además, se integran con facilidad tanto en bolsos grandes como en bandoleras pequeñas. En esta ocasión, la firma vende esta cartera por solo 10,99 euros.

Y si hablamos de invierno, hablamos inevitablemente de celebraciones, cenas, reencuentros y looks especiales.

Parfois sorprende con un cárdigan negro decorado con lentejuelas y un delicado lazo frontal que aporta un aire elegante y romántico por solo 35,99 euros.

Cárdigan con lentejuelas. Ref. 243080_BK_VG

Esta prenda destaca por su capacidad para elevar cualquier conjunto: jeans, faldas midi o vestidos básicos encuentran en este cárdigan el toque festivo perfecto.

La firma apuesta por un equilibrio entre brillo y sobriedad, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para eventos como para quienes buscan un punto sofisticado en su día a día.

Precisamente, es en la combinación de prendas cómodas, accesorios discretos y calzado pensado para el hogar donde las zapatillas de estar por casa de Macarena Shoes muestran todo su potencial.

Su confección artesanal, materiales de calidad y diseño cuidado permiten que cada paso en interiores sea una experiencia agradable, aportando sensación de calidez y bienestar en los días fríos.

Son ideales para quienes buscan disfrutar del invierno sin renunciar a la elegancia ni a la comodidad, convirtiéndose en un básico que trasciende la moda y se integra en la rutina diaria con naturalidad.