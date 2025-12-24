Parfois triunfa con el bolso más elegante y barato de la temporada: disponible por 12,99 euros y en dos colores

El modelo destaca por su diseño funcional y versátil, pensado para acompañar distintas rutinas sin resultar aparatoso.

En la vorágine y la rutina del día a día, el confort se ha convertido en un auténtico imprescindible para muchas personas.

Un buen ejemplo de ello son las zapatillas de estar por casa de Macarena Shoes, cuyo precio suele situarse entre los 30 y los 50 euros, una horquilla que responde a su fabricación artesanal, la calidad de los materiales y su orientación al uso prolongado dentro del hogar.

Entre sus modelos más populares encontramos las Cintia, un modelo clásico con suela antideslizante y plantilla acolchada, ideal para los días fríos del invierno.

En esta lógica se encuadra el bolso tote con bandolera de Parfois, actualmente rebajado, que se presenta como una opción práctica para el día a día por 12,99 euros, muy por debajo del precio habitual de otros bolsos urbanos.

Esta diferencia de coste ilustra una tendencia clara: invertir más en productos ligados al bienestar diario, como el calzado doméstico, y compensar con complementos funcionales y económicos para el exterior.

Bolos tote con bandolera. Ref. 241050_KKS

El bolso destaca por su diseño compacto y estructurado, con unas dimensiones aproximadas de 18 centímetros de ancho, 18 centímetros de alto y 6 centímetros de fondo, adecuadas para transportar lo esencial sin resultar voluminoso.

Está confeccionado en poliuretano, con forro interior de poliéster, materiales resistentes y fáciles de mantener.

Además, incorpora cierre de cremallera, bolsillo interior y un sistema de doble transporte, con asas cortas y bandolera ajustable y extraíble, que permite adaptarlo a diferentes estilos y situaciones.

Desde el punto de vista estético, el modelo apuesta por una línea sobria y atemporal, y en dos colores diferentes: caqui y burdeos. Esta versatilidad refuerza su papel como complemento diario, adecuado tanto para jornadas laborales como para salidas informales.

Bolos tote con bandolera. Ref. 241050_KKS

El atractivo principal del bolso reside, no obstante, en su relación calidad-precio. Con un coste de 12,99 euros frente a un precio original de casi 20 euros, se convierte en una alternativa accesible para quienes buscan renovar accesorios sin realizar una inversión elevada.

Esta estrategia encaja con el comportamiento de un consumidor cada vez más consciente, que prioriza el gasto en productos de uso intensivo y opta por ofertas en artículos complementarios.