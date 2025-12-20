El nuevo bolso de Parfois que nos ha enamorado a todas: está disponible por 19,99 euros y en hasta 4 colores

Con uno de los momentos más especiales del año a la vuelta de la esquina, las marcas de moda comienzan a presentar propuestas pensadas para acompañar planes, celebraciones y escapadas.

En este contexto, Parfois apuesta por la funcionalidad sin renunciar al estilo con su bolso bandolera con cordón, una pieza versátil que se perfila como un complemento clave para el día a día.

El modelo, disponible por menos de 20 euros y en 4 colores diferentes, destaca por un diseño práctico y actual, pensado para un uso urbano y cotidiano.

Bolso bandolera. Ref. 241701_TUM

Fabricado en material sintético, el bolso incorpora un cierre superior con cremallera que garantiza seguridad, así como un cordón fruncido decorativo que aporta un toque moderno y desenfadado.

En su interior, forrado y bien estructurado, incluye bolsillo interno, facilitando la organización de objetos personales como el móvil, la cartera o las llaves.

Además, el asa ajustable permite llevarlo cómodamente en bandolera o al hombro, adaptándose a distintas alturas y estilos.

Pero eso no es todo, su tamaño medio lo convierte en una opción equilibrada para quienes buscan ligereza sin renunciar a la capacidad necesaria para el uso diario.

En cuanto a medidas, el bolso está disponible en talla única, diseñada para ofrecer una proporción funcional y fácil de combinar. Sus dimensiones aproximadas son 20 x 20 x 8 centímetros, lo que lo sitúa dentro de la categoría de bandoleras compactas pero espaciosas.

Parfois ofrece este modelo en una gama de colores neutros y atemporales, entre ellos negro, crudo, canela y taupe, pensados para integrarse con facilidad en distintos armarios y estilos, desde looks informales hasta combinaciones más cuidadas.

Asimismo, otro de los aspectos más destacados es su precio. El bolso bandolera con cordón se comercializa por 19,99 euros, posicionándose como una opción accesible dentro del mercado de complementos de moda.

Esta política de precios refuerza la identidad de Parfois como marca orientada a ofrecer diseño contemporáneo a un público amplio.