Zara vende el abrigo más barato y elegante de la temporada: disponible por 22,99 euros y en tres colores

Se trata de un anorak acolchado resistente al agua y al viento, con aislamiento térmico, ideal para lucir en los climas más fríos.

Con la llegada del invierno, las marcas de moda lanzan colecciones que combinan estilo y funcionalidad para protegerse del frío sin sacrificar la estética urbana.

Zara, una de las firmas más populares a nivel internacional, apuesta por prendas versátiles que se adaptan a diferentes climas y estilos de vida.

En este contexto, su anorak corto con capucha Water Repellent Windproof se presenta como una opción práctica, cómoda y moderna para quienes buscan un abrigo ligero pero eficiente.

Anorak corto capucha. Ref. 3046/223/712

El anorak combina diseño sencillo con detalles funcionales que lo hacen ideal para el uso diario. Su cuello alto y capucha ajustable mediante cordones proporcionan protección frente al viento y la lluvia ligera, mientras que los puños interiores en las mangas aíslan del frío.

Asimismo, los bolsillos delanteros, forrados de polar y con cierre de cremallera, permiten mantener las manos calientes o guardar objetos de manera segura, y el bajo ajustable con cordones elásticos garantiza un ajuste personalizado.

El cierre frontal con cremallera completa la protección contra las bajas temperaturas, mientras que el tejido tratado como “water-repellent” repele el agua, protegiendo en lloviznas o lluvias ligeras.

El anorak está disponible en colores neutros, como caqui, crudo y negro, que facilitan su combinación con diferentes prendas, y en tallas que abarcan desde la XS hasta la XXL.

En cuanto al precio, el anorak tiene un coste oficial de 39,95 euros, sin embargo, actualmente podemos encontrar este abrigo por solo 22,99 euros.

Su relación calidad-precio y su diseño práctico y funcional lo hacen atractivo para quienes buscan una prenda ligera, cómoda y versátil para el día a día en climas fríos, con viento o humedad.

Otros imprescindibles

Para completar el look urbano y funcional que ofrece el anorak corto de Zara, una excelente opción es el jersey de ochos de Silbon, disponible por solo 53,90 euros.

Este jersey, con su tejido de punto clásico y diseño atemporal, aporta un toque de sofisticación discreta sin sacrificar comodidad. Su textura en relieve añade interés visual al conjunto, mientras que su corte versátil permite combinarlo con diferentes estilos de pantalón, desde vaqueros hasta chinos.

El jersey de Silbon se convierte en la capa perfecta debajo del abrigo de Zara, proporcionando calor adicional en los días más fríos y facilitando la movilidad gracias a su ajuste cómodo.

Los tonos neutros en los que se ofrece, como gris o crudo, permiten un contraste elegante con los colores del anorak, creando un conjunto armonioso y moderno.

Asimismo, otro de los artículos que no podemos dejar pasar esta temporada son las merceditas que vende Macarena Shoes.

Estas merceditas, que reinterpretan un clásico del calzado femenino, destacan por su diseño actual, su cuidada fabricación artesanal y su inmejorable precio de tan solo 45 euros.

Confeccionadas en materiales de alta calidad, como ante o piel suave, ofrecen un equilibrio perfecto entre estilo y confort, lo que las convierte en un calzado ideal tanto para el día a día como para ocasiones más especiales.

Su característica tira al empeine añade sujeción y un aire romántico, mientras que la suela flexible y la horma cómoda permiten llevarlas durante horas sin renunciar al bienestar. Además, los tonos disponibles, desde los neutros más combinables hasta colores más vibrantes, facilitan su integración en cualquier armario de temporada.