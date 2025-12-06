Aterriza en Parfois el bolso más elegante y barato de la temporada: disponible por 17,99 euros y en dos colores

En un mundo donde los accesorios dicen más de nosotros que mil palabras, Parfois ha presentado su uno de sus accesorios más elegantes y favorecedores de la temporada.

Concretamente, estamos hablando del bolso bandolera con grabado animal, un pequeño gigante del estilo que combina elegancia y funcionalidad. Este accesorio no solo guarda lo esencial, sino que también añade un toque atrevido a cualquier outfit.

Con un diseño pensado para el uso diario, este bolso se presenta como una opción ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar a un toque moderno en su look. Su tamaño compacto y su estética atemporal lo convierten en un aliado perfecto para el día a día.

Bolso bandolera. Ref. 241099_BKS

Este bolso está fabricado en poliuretano en su exterior, mientras que el forro interior combina 95 % poliéster y 5 % poliuretano, materiales que facilitan su limpieza y mantenimiento.

Además, sus dimensiones de 23 × 16 × 3 cm (largo × alto × ancho) permiten llevar lo esencial sin ocupar demasiado espacio.

La bandolera, por su parte, es ajustable y extraíble, con una longitud máxima de 55 cm, y el cierre es de cremallera, garantizando seguridad y comodidad.

En su interior, el bolso cuenta con un bolsillo y dos compartimentos que facilitan la organización de los objetos personales.

Bolso bandolera. Ref. 241099_BKS

El diseño es otro de los aspectos más llamativos de este accesorio. Su exterior presenta un grabado de estilo animal, que añade un toque moderno y atrevido, adecuado para cualquier look urbano.

Además, está disponible en dos colores, negro y caqui, ideal para adaptarlo a diferentes combinaciones de ropa y estilos.

En cuanto al precio, el bolso se comercializa por solo 17,99 euros en la web oficial de Parfois, lo que lo convierte en una opción muy accesible considerando su diseño, materiales y versatilidad.

Pero eso no es todo, este bolso es perfecto para quienes priorizan la funcionalidad, ya que permite llevar lo esencial sin volumen innecesario.

También es adecuado para quienes desean un toque de estilo discreto, gracias al grabado animal que aporta personalidad sin ser exagerado.