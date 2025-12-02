Así es el nuevo pack de edición limitada que triunfa estas Navidades: una bufanda exclusiva + una botella de vino

Con la llegada de diciembre, la Navidad está cada vez más cerca, y con ella, la búsqueda del regalo perfecto. De hecho, somos muchas las que nos volvemos locas tratando de encontrar esa sorpresa que realmente marque la diferencia, y este año no podía ser la excepción.

Para quienes buscan un detalle único y con estilo, Monte La Reina, bodega de referencia de la D.O. Toro, y la firma de moda Silbon han presentado 'El brindis más cálido', un pack de edición limitada que promete convertirse en el regalo estrella de la temporada.

Disponible desde el pasado 1 de diciembre por 95 euros, el conjunto incluye una botella de Monte La Reina Jade 2021 y una bufanda diseñada en exclusiva por Silbon, todo presentado en una caja elegante y minimalista.

Pack MLR & SILBON. Cedida.

El vino incluido, Monte La Reina Jade 2021, representa la evolución de la crianza habitual de la bodega.

Madurado durante 12 meses en barricas de roble francés tostadas con jade volcánico, este proceso poco convencional aporta mineralidad, frescura y un perfil sorprendente, convirtiéndose en un vino moderno y expresivo dentro de la D.O. Toro, ideal para celebrar las fiestas con un toque distintivo.

Por otra parte, la bufanda Silbon, confeccionada en tonos cálidos, destaca por su suavidad y diseño cuidado, pensada para abrazar el invierno con estilo.

La combinación de ambos elementos crea un pack queune funcionalidad y estética contemporánea, convirtiéndolo en un regalo emocional y sofisticado para quienes buscan sorprender con un detalle original.

Pack MLR & SILBON.

"'El brindis más cálido' es el regalo perfecto para quienes buscan sorprender con un detalle cuidado y distintivo", explican desde Monte La Reina.

El pack ofrece una experiencia completa, donde el placer del vino se encuentra con la sofisticación de la moda, convirtiéndose en un símbolo de estilo y calidez para la temporada navideña.

Monte La Reina, liderada por Carolina Inaraja junto al enólogo José Nuño, continúa impulsando la evolución de la D.O. Toro con elaboraciones precisas y una visión contemporánea del territorio.

Asimismo, tal y como apuntan desde la marca, este conjunto, presentado en una caja elegante y minimalista, se podrá adquirir a través de su web y también en la tienda física del complejo enoturístico de Monte la Reina.