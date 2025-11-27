Aterriza este Black Friday en Lefties el abrigo más barato y elegante: disponible por 22,99 a partir de hoy a las 19 horas

Se trata de un abrigo de manga larga y cuello solapa con cierre de doble botonadura cruzada, perfecto para lucir elegante durante estas fechas.

A falta de un día para que empiece el Black Friday este 2025, muchas marcas ya han empezado a adelantar sus descuentos más potentes, y Lefties no ha querido quedarse atrás.

La firma ha sorprendido con una de las rebajas más destacadas de la temporada: su abrigo de doble faz, uno de los favoritos del público, ha bajado de su precio habitual hasta situarse en tan solo 22,99 euros, convirtiéndose en una de las gangas más comentadas del momento.

Lo interesante de esta prenda, más allá de su precio, es lo bien que se integra en looks variados, especialmente cuando se combina con las merceditas de Macarena Shoes, un calzado que este año ha ganado protagonismo por su estética clásica y femenina.

El contraste entre la sobriedad del abrigo y el toque delicado de las merceditas crea un conjunto equilibrado, urbano y elegante, ideal para oficina, planes de día o momentos en los que se busca comodidad sin perder estilo.

El modelo del abrigo está disponible en tonos neutros como el crudo, muy fácil de combinar durante todo el invierno. Asimismo, Lefties ofrece esta prenda en un amplio abanico de tallas que abarca desde la S hasta la XL, adaptándose a diferentes siluetas y estilos.

Abrigo doble faz. Ref: 5804/307/075

No obstante, y dejando de lado su gran versatilidad, este abrigo presenta un corte recto que cae de forma fluida sobre el cuerpo, ofreciendo una silueta estilizada sin añadir volumen.

El cuello de solapa, por su parte, aporta un toque clásico y estructurado, típico de los abrigos más atemporales. Es un detalle que estiliza y suma un punto de sofisticación, tanto si el abrigo se lleva abierto como completamente abotonado.

En cuanto al cierre, incorpora doble botonadura cruzada, un rasgo propio de los abrigos de estilo marinero o de inspiración sartorial. Además de darle un aire más pulido, este tipo de cierre ofrece un extra de abrigo y firmeza en los días fríos.

Incluye también dos bolsillos laterales discretos y funcionales, perfectamente integrados en la estética minimalista del diseño. Permiten llevar lo imprescindible sin romper las líneas limpias de la prenda.

Pero eso no es todo, el abrigo también destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes prendas: funciona igual de bien con vaqueros rectos, faldas midi o incluso con vestidos para lograr un look elegante y sofisticado para estas fechas.

Su tejido de doble faz aporta calidez sin añadir rigidez, favoreciendo un movimiento fluido y cómodo para el día a día. Además, su color neutro lo convierte en una apuesta segura que trasciende las tendencias pasajeras.