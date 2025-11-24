Estas son las botas de Krack que no podemos dejar pasar este Black Friday: disponibles por 39,50 euros tras un 50%

Al igual que los abrigos regresan temporada tras temporada, las botas también vuelven como el artículo estrella para marcar un antes y un después en el armario de las amantes de la moda.

Precisamente, desde EL ESPAÑOL hemos dado con las botas más elegantes y especiales de la temporada. Disponibles en Krack, las Hune Trustfulse son un modelo que combinan estilo, comodidad y un precio accesible, convirtiéndose en una opción ideal para renovar el calzado de la temporada.

Con un precio original de 79 euros, la marca ofrece este calzado con un descuento del 50%, lo que las convierte en una opción atractiva sin sacrificar diseño ni calidad.

Botas Hune.

El modelo Trustful combina una estética funcional con un toque clásico. Están confeccionadas en materiales sintéticos de alta calidad, con un interior que mezcla textil y otros materiales para garantizar confort durante largas caminatas.

Su tacón mide 4 cm, una altura moderada que equilibra elegancia y estabilidad, mientras que la suela, también en materiales resistentes, asegura durabilidad. Actualmente están disponibles en tallas que van del 36 al 41, adaptándose a distintos estilos y necesidades.

Botas Hune.

Estas botas, pensadas para mujeres que buscan un calzado práctico, elegante y fácil de combinar, presentan un diseño sobrio y muy versátil.

Además, están disponibles en dos modelos diferentes, el negro y marrón cuero, ideales para combinarlas con vaqueros, pantalones de vestir, faldas midi o incluso vestidos.

Otras gangas

No obstante, las botas que vende Krack no han sido la única ganga que ha desatado la locura entre las amantes de la moda.

De hecho, hace escasos días Zara debutaba con una de las chaquetas más especiales y elegantes de la temporada, disponible por 29,99 euros.

Concretamente, estamos hablando de la cazadora con cuello efecto pelo desmontable, una prenda que combina estilo, buenos precios y funcionalidad.

Con mangas largas terminadas en puño, bolsillos frontales y cierre con cremallera oculto bajo una solapa de botones, se perfila como una opción perfecta para el entretiempo.

Cazadora cuello efecto pelo. Ref. 4341/781/800

Además, el diseño de la cazadora combina de manera elegante con las botas mencionadas anteriormente. Conjuntarlas con la cazadora negra de Zara genera un look urbano pero sofisticado, equilibrando la fuerza del negro con la delicadeza del calzado.

Además, más allá de la estética, esta cazadora responde a una tendencia creciente: prendas transformables que se adaptan a diferentes temperaturas sin perder estilo.