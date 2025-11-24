Acaba de llegar a Lefties la chaqueta más cómoda y versátil del otoño: disponible por 19,99 € y en tres colores

Se trata de una cazadora de manga larga y cuello camisero con cierre frontal de botones a presión, ideal para lucir con todo tipo de prendas.

Seguro que si eres una gran seguidora de las gangas y amante de la moda, esta temporada ya has echado el ojo a las novedades que ofrece Lefties.

La firma low cost perteneciente a Inditex ha vuelto a posicionarse como una de las opciones más populares gracias a sus diseños prácticos, versátiles y, sobre todo, económicos. Entre las prendas que más están destacando en su catálogo se encuentra su cazadora de paño, una chaqueta que reúne estilo, funcionalidad y un precio prácticamente imbatible.

Precisamente esa versatilidad hace que combine especialmente bien con otro gran protagonista de la temporada: las merceditas de Macarena Shoes.

La firma española, conocida por su calzado artesanal y cómodo, mantiene durante estos días una promoción especial de hasta el 40 % en algunos modelos por el Black Friday, lo que convierte a sus merceditas en el complemento perfecto para esta cazadora.

Su diseño clásico con tira al empeine y materiales como la piel o el terciopelo aportan un toque femenino y elegante que contrasta de forma equilibrada con la sobriedad estructurada de la chaqueta. Juntas, ambas piezas crean looks urbanos, cuidados y totalmente tendencia, sin necesidad de grandes inversiones.

La cazadora de paño de Lefties, disponible por 19,99 euros, se ha convertido en una de las prendas estrella de estas fechas.

Su cuello camisero, manga larga y cierre frontal con botones a presión la convierten en un básico elegante y cómodo.

Chaqueta paño. Ref: 5814/302/737

Además, presenta un corte recto que estiliza sin marcar en exceso, lo que la convierte en una prenda favorecedora para todo tipo de siluetas.

Asimismo, está a la venta en colores neutros, como beige, negro y marrón, y en un amplio rango de tallas que va de la S a la XL, lo que facilita adaptarla a diferentes estilos y siluetas.

La cazadora de paño de Lefties es, además, una prenda pensada para el día a día: combina muy bien con vaqueros y camisetas básicas, pero también funciona sobre vestidos o con pantalones rectos para estilismos más formales.

Su acabado minimalista la convierte en un fondo de armario que se adapta a cualquier ocasión, desde una jornada de trabajo hasta un plan de fin de semana.