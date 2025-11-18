Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por solo 17,99 euros

Con el paso de los años, nuestras necesidades de orden y funcionalidad cambian: ya no solo buscamos estética, sino también practicidad y buenos precios, sin descuidar el estilo.

En este contexto aparece la propuesta de Parfois: su bolso de mano con cierre de boquilla, una pieza ligera, versátil y asequible que merece la atención de quien valora tanto el diseño como la utilidad.

Diseñado pensando en una mujer moderna y estilosa, este bolso combina un formato compacto con una capacidad suficiente para llevar lo esencial sin renunciar al orden ni a la estética.

Bolso de mano. Ref. 240251_BKM

Con dimensiones aproximadas de 22 x 14,2 x 4 centímetros, es el tamaño ideal para convertirse en un pequeño, pero indispensable complemento de diario.

El formato cartera con hebilla es el gran protagonista de este diseño. Este bolso aporta elegancia y distinción, a la vez que resistencia gracias a su tejido duradero y fácil de limpiar.

A nivel funcional, el bolso destaca por su organización interna y externa. Cuenta con un compartimento principal con cierre de hebilla, que protege el contenido de forma segura.

Asimismo, justo al lado y como si fuera una cartera complementaria, incluye otro bolsillo, también con apertura de hebilla, perfecto para guardar pequeños objetos, como llaves, cosméticos, auriculares o documentos personales.

Además, incluye una asa de cadena extraíble, lo que permite llevarla cruzada, al hombro o incluso como neceser dentro de un bolso más grande. Esta versatilidad es, sin duda, uno de sus puntos fuertes.

Pero eso no es todo, el diseño no se queda atrás. Parfois ha optado por un color negro, sofisticado y muy combinable, que aporta elegancia sin resultar excesivo.

Relación calidad-precio

En cuanto a su precio, el bolso de mano está disponible por solo 17,99 euros, un coste muy competitivo teniendo en cuenta la calidad del material y la atención al detalle que caracteriza a la firma portuguesa.

Parfois ha logrado consolidarse en los últimos años como una marca de referencia en accesorios de moda accesibles, y esta pieza lo confirma.