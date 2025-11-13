Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por solo 17,99 euros

Con la llegada de la nueva temporada, Parfois ha dado en el clavo con un accesorio que combina estilo, practicidad y un precio muy accesible.

Se trata del bolso bandolera con textura y tachuelas, disponible por 17,99 euros, y que se perfila como un imprescindible para quienes buscan un bolso con carácter y personalidad.

Su diseño combina un acabado texturado con detalles metálicos, ofreciendo un toque moderno y elegante, sin perder la elegancia y versatilidad necesarias para integrarse en cualquier armario.

Bolso bandolera. Ref. 241315_TUS

El bolso destaca por su formato compacto pero funcional, ideal para transportar lo esencial del día a día sin resultar voluminoso.

Además, está confeccionado en poliéster de alta resistencia, con forro interno de poliéster y poliuretano, lo que garantiza durabilidad y facilidad de limpieza.

Su cierre mediante cremallera asegura que los objetos personales permanezcan seguros, mientras que el asa ajustable y extraíble permite adaptarlo al gusto del usuario: puede llevarse cruzado, al hombro o incluso como clutch en ocasiones más formales.

Las dimensiones aproximadas son 14 × 3 × 30 cm, con una longitud de asa que puede ajustarse entre 55 cm y un máximo cómodo, ofreciendo gran versatilidad en su uso.

Asimismo, otra de las principales fortalezas de este bolso es su capacidad para transformar cualquier outfit. El detalle de tachuelas añade un punto de interés y un toque de modernidad, mientras que la textura del material aporta riqueza visual al diseño.

Gracias a su tamaño y forma, es posible llevarlo tanto en el día a día urbano como en salidas más relajadas, convirtiéndose en un complemento que equilibra funcionalidad y estilo.

Para un look de oficina casual, puede combinarse con pantalones rectos, camisa estructurada y blazer oversize, dejando que el bolso sea el detalle de personalidad que complete el conjunto.

En un look urbano de día, el bolso bandolera funciona perfectamente con vaqueros, camiseta básica y chaqueta ligera, mientras que unas botas o zapatillas blancas pueden adaptarlo para distintos escenarios.

Para un plan de fin de semana o salida informal, el bolso cruzado con un vestido fluido y botas de media caña añade un aire relajado y moderno, alineado con las tendencias actuales de estilo urbano y chic casual.