Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por tan solo 15,99 euros

En un momento en que la moda busca cada vez más destacar sin dejarse el suelo del mes, Parfois ha presentado una propuesta que responde a las necesidades del día a día moderno: el bolso multiusos plegable.

Este accesorio, pensado para mujeres prácticas que valoran la comodidad sin renunciar al estilo, combina ligereza, capacidad y un diseño versátil que se adapta tanto a la rutina urbana como a los viajes o escapadas de fin de semana.

Con un precio de 15,99 euros, este accesorio se presenta como una opción asequible y versátil dentro del catálogo de Parfois. Además, está fabricado en 100 % poliéster, tanto en su exterior como en el forro interior, lo que garantiza ligereza y resistencia al uso diario.

Bolso multiusos. Ref. 237100_GDM

Su mayor atractivo radica en que puede plegarse e integrarse en un pequeño estuche, ideal para guardarlo en el coche, la maleta o incluso dentro de otro bolso cuando no se está utilizando.

En cuanto a sus dimensiones, el bolso mide 30 cm de largo, 45 cm de alto y 1 cm de ancho, aunque este último dato corresponde a su estado plegado, ya que una vez desplegado ofrece una amplia capacidad de almacenaje.

Pero eso no es todo, el modelo está diseñado con un elegante color dorado y un acabado ligeramente metalizado que aporta un toque moderno y llamativo sin resultar excesivo.

Esta tonalidad lo convierte en un accesorio fácil de combinar con distintos estilos, desde atuendos informales hasta looks más urbanos o de viaje.

Asimismo, otra de sus principales ventajas es su gran versatilidad de uso. Su diseño lo convierte en un compañero perfecto para quienes buscan un accesorio adicional para el día a día, así como imprevistos o incluso actividades fuera de casa.

Además, presenta un cierre con cordón ajustable, detalle imprescindible para asegurar la protección del contenido, mientras que las asas para el hombro facilitan su transporte.

Sin embargo, conviene tener en cuenta algunos aspectos. Al estar confeccionada íntegramente en poliéster, no ofrece la rigidez de los bolsos de materiales más estructurados, por lo que puede perder forma si se llena en exceso.